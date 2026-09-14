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14 Sht 2026
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Receta gatimi

Tollumba tradicionale — ëmbëlsira e butë me brumë të skuqur dhe sherbet

· 2 min lexim
Foto: Wikimedia Commons, Maderibeyza, CC BY-SA 3.0

Tollumba është një nga ëmbëlsirat më të dashura të kuzhinës shqiptare dhe asaj osmane: petëza brumi të skuqura në vaj, të cilat zhyten ende të nxehta në sherbet të ftohtë. Rezultati është një ëmbëlsirë krokante nga jashtë dhe e lëngshme nga brenda, që shërbehet e ftohtë.

Përbërësit (për rreth 30 tollumba)

Për brumin:

  • 250 ml ujë
  • 100 g gjalpë
  • 1 lugë çaji sheqer
  • 1 majë luge çaji kripë
  • 160 g miell
  • 3 vezë (mesatare)
  • Vaj luledielli për skuqje

Për sherbetin:

  • 500 g sheqer
  • 500 ml ujë
  • 1 fetë limoni

Hapat e përgatitjes

  1. Përgatisni fillimisht sherbetin: vini në zjarr ujin me sheqerin dhe fetën e limonit. Lëreni të ziejë 10–12 minuta, derisa të marrë një dendësi të lehtë. Hiqeni nga zjarri dhe lëreni të ftohet plotësisht — sherbeti duhet të jetë i ftohtë kur tollumbat janë të nxehta.
  2. Vini ujin, gjalpin, sheqerin dhe kripën në një tenxhere në zjarr të mesëm. Kur të fillojë të ziejë, shtoni të gjithë miellin menjëherë dhe përziejeni shpejt me lugë druri, derisa brumi të formojë një top dhe të shkëputet nga muret e tenxheres (2–3 minuta). Hiqeni nga zjarri dhe lëreni të vakët.
  3. Shtoni vezët një e nga një, duke i rrahur mirë pas secilës derisa brumi të bëhet i butë dhe i lëmuar.
  4. Vendoseni brumin në një qese pastiçerie me grykë ylli. Shtrydhni shirita 5–6 cm drejtpërdrejt në vaj të vakët (jo të nxehtë) — fillimi në vaj të ftohtë i ndihmon tollumbat të fryhen njëlloj dhe të gatuhen nga brenda.
  5. Skuqini në zjarr të mesëm duke i kthyer, derisa të marrin ngjyrë të artë të thellë, rreth 8–10 minuta. Kullojini shkurt dhe zhytini menjëherë në sherbetin e ftohtë; mbajini 2–3 minuta që ta thithin mirë.
  6. Nxirrini në një pjatë shërbimi dhe lëreni sherbetin e tepërt të kullojë. Shërbehen të ftohta — ruhen mirë në frigorifer për 2–3 ditë.

Koha e përgatitjes: 30 minuta | Koha e gatimit: 25 minuta | Porcione: 8–10

Këshillë: sekreti i tollumbës së mirë është kontrasti i temperaturave — tollumbat e nxehta direkt në sherbet të ftohtë. Nëse sherbeti është i ngrohtë, tollumbat zbuten dhe humbasin krokantësinë.

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