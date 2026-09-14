☀️
Tiranë 25°C · Kthjellët 14 Shtator 2026
S&P 500 7,657 ▲0.86%
DOW 52,573 ▲0.98%
NASDAQ 26,333 ▲0.96%
NAFTA 103.10 ▲3.05%
ARI 4,352 ▼1.28%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1598 EUR/GBP 0.8576 EUR/CHF 0.9468 EUR/ALL 91.9337 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3124 EUR/TRY 56.3673 EUR/JPY 178.16 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1598 EUR/GBP 0.8576 EUR/CHF 0.9468 EUR/ALL 91.9337 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3124 EUR/TRY 56.3673 EUR/JPY 178.16 EUR/CAD 1.6078
₿ CRYPTO
BTC $77,708 ▲ +1.15% ETH $2,517 ▲ +0.89% XRP $1.3852 ▲ +2.74% SOL $101.4400 ▲ +1.38%
S&P 500 7,657 ▲0.86 % DOW 52,573 ▲0.98 % NASDAQ 26,333 ▲0.96 % NAFTA 103.10 ▲3.05 % ARI 4,352 ▼1.28 % S&P 500 7,657 ▲0.86 % DOW 52,573 ▲0.98 % NASDAQ 26,333 ▲0.96 % NAFTA 103.10 ▲3.05 % ARI 4,352 ▼1.28 %
EUR/USD 1.1598 EUR/GBP 0.8576 EUR/CHF 0.9468 EUR/ALL 91.9337 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3124 EUR/TRY 56.3673 EUR/JPY 178.16 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1598 EUR/GBP 0.8576 EUR/CHF 0.9468 EUR/ALL 91.9337 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3124 EUR/TRY 56.3673 EUR/JPY 178.16 EUR/CAD 1.6078
14 Sht 2026
Breaking
Kurti: Pas dy ditësh presim vendimin në Hagë, besojmë se do të kthehen në vendin e tyre e pranë familjes Churros spanjolle me çokollatë të nxehtë — ëmbëlsira e famshme e rrugëve të Madridit Kurti me thirrje për zgjedhjen e presidentit: Do të ishte e pafalshme të shkojmë sërish në zgjedhje Kurti me premtime të mëdha: 1 mld euro për prodhimin, paga mbi 1 mijë euro e 500 mln për Brezovicën Protestuesit bllokojnë rrugët në ditën e parë të shkollës! Qindra nxënës në trafik për minuta me radhë
Menu
Receta gatimi

Churros spanjolle me çokollatë të nxehtë — ëmbëlsira e famshme e rrugëve të Madridit

· 2 min lexim
Malmöfestivalen, Malmö, Sweden

Churros janë ëmbëlsira ikonike e Spanjës, të lindura në rrugët e Madridit dhe sot të përhapura në gjithë Amerikën Latine. Brumi i thjeshtë pa maja fërgohet derisa bëhet i artë dhe krokant jashtë, i butë brenda, dhe shërbehet gjithmonë me një filxhan çokollatë të nxehtë të trashë për zhytje. Receta më poshtë mjafton për 4–6 persona.

PËRBËRËSIT

Për brumin:

  • 250 ml ujë
  • 100 g gjalpë
  • 1 lugë çaji sheqer
  • 1 majë kripë
  • 150 g miell gruri
  • 2 vezë
  • 1 lugë çaji ekstrakt vanilje
  • vaj luledielli për skuqje
  • sheqer i përzier me kanellë, për spërkatje

Për çokollatën e nxehtë:

  • 200 g çokollatë e zezë
  • 200 ml qumësht (ose krem për version më të pasur)
  • 1 lugë gjelle sheqer (sipas dëshirës)

PËRGATITJA

  1. Në një tenxhere, zieni ujin me gjalpin, sheqerin dhe kripën derisa gjalpi të shkrijë plotësisht.
  2. Shto miellin menjëherë, gjithë përnjëherësh, dhe përziejeni me lugë druri derisa të formohet një brumë i lëmuar që ndahet nga muret e tenxheres (rreth 2 minuta mbi zjarr të ulët).
  3. Hiqeni nga zjarri dhe lëreni të ftohet 5 minuta. Shtoni vezët një nga një, duke përzier mirë pas çdo shtese, pastaj vaniljen — brumi duhet të jetë i lëmuar dhe elastik.
  4. Hidheni brumin në një qese pastash me grykë ylli.
  5. Ngrohni vajin në një tigan të thellë deri në 180°C. Skuqni shirita brumi 10–12 cm, 4–5 minuta nga secila anë, derisa të bëhen të artë dhe krokantë.
  6. Kullojini mbi letër kuzhine dhe spërkati menjëherë me sheqer e kanellë.
  7. Për çokollatën: ngrohni qumështin deri në valë të lehtë, shtoni çokollatën e thyer dhe përziejeni derisa të shkrijë dhe të bëhet kremoze.
  8. Shërbejini churros-at të ngrohtë me çokollatën e nxehtë për zhytje.

Këshillë: Nëse nuk keni qese pastash, përdorni një shishe plastike me grykë ylli ose formoni topa me dy lugë — shija mbetet e njëjtë.

Koha e përgatitjes: ~20 minuta | Koha e gatimit: ~15 minuta | Porcione: 4–6

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu