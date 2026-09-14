Churros spanjolle me çokollatë të nxehtë — ëmbëlsira e famshme e rrugëve të Madridit
Churros janë ëmbëlsira ikonike e Spanjës, të lindura në rrugët e Madridit dhe sot të përhapura në gjithë Amerikën Latine. Brumi i thjeshtë pa maja fërgohet derisa bëhet i artë dhe krokant jashtë, i butë brenda, dhe shërbehet gjithmonë me një filxhan çokollatë të nxehtë të trashë për zhytje. Receta më poshtë mjafton për 4–6 persona.
PËRBËRËSIT
Për brumin:
- 250 ml ujë
- 100 g gjalpë
- 1 lugë çaji sheqer
- 1 majë kripë
- 150 g miell gruri
- 2 vezë
- 1 lugë çaji ekstrakt vanilje
- vaj luledielli për skuqje
- sheqer i përzier me kanellë, për spërkatje
Për çokollatën e nxehtë:
- 200 g çokollatë e zezë
- 200 ml qumësht (ose krem për version më të pasur)
- 1 lugë gjelle sheqer (sipas dëshirës)
PËRGATITJA
- Në një tenxhere, zieni ujin me gjalpin, sheqerin dhe kripën derisa gjalpi të shkrijë plotësisht.
- Shto miellin menjëherë, gjithë përnjëherësh, dhe përziejeni me lugë druri derisa të formohet një brumë i lëmuar që ndahet nga muret e tenxheres (rreth 2 minuta mbi zjarr të ulët).
- Hiqeni nga zjarri dhe lëreni të ftohet 5 minuta. Shtoni vezët një nga një, duke përzier mirë pas çdo shtese, pastaj vaniljen — brumi duhet të jetë i lëmuar dhe elastik.
- Hidheni brumin në një qese pastash me grykë ylli.
- Ngrohni vajin në një tigan të thellë deri në 180°C. Skuqni shirita brumi 10–12 cm, 4–5 minuta nga secila anë, derisa të bëhen të artë dhe krokantë.
- Kullojini mbi letër kuzhine dhe spërkati menjëherë me sheqer e kanellë.
- Për çokollatën: ngrohni qumështin deri në valë të lehtë, shtoni çokollatën e thyer dhe përziejeni derisa të shkrijë dhe të bëhet kremoze.
- Shërbejini churros-at të ngrohtë me çokollatën e nxehtë për zhytje.
Këshillë: Nëse nuk keni qese pastash, përdorni një shishe plastike me grykë ylli ose formoni topa me dy lugë — shija mbetet e njëjtë.
Koha e përgatitjes: ~20 minuta | Koha e gatimit: ~15 minuta | Porcione: 4–6
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