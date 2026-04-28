☀️
Tiranë 25°C · Kthjellët 28 April 2026
S&P 500 7,174 ▲0.12%
DOW 49,168 ▼0.13%
NASDAQ 24,887 ▲0.2%
NAFTA 99.87 ▲3.63%
ARI 4,619 ▼1.6%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1728 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.6411 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4367 EUR/TRY 52.8371 EUR/JPY 186.88 EUR/CAD 1.5974
₿ CRYPTO
BTC $76,378 ▼ -1.82% ETH $2,275 ▼ -1.94% XRP $1.3860 ▼ -1.93% SOL $83.5800 ▼ -1.87%
28 Apr 2026
Breaking
Toshkovski për rastin në Gjorçe Petrov: 14 persona janë ftuar në stacion policor, edhe prindërit e nxënësve që keqtrajtuan bashkëmoshataren
Menu
Maqedonia

Toshkovski për rastin në Gjorçe Petrov: 14 persona janë ftuar në stacion policor, edhe prindërit e nxënësve që keqtrajtuan bashkëmoshataren

· 3 min lexim

Lidhur me dhunën e bashkëmoshatarëve ndaj një nxënësi të klasës së gjashtë në Gjorçe Petrov, i cili u abuzua nga tre shokë klase, ministri i Punëve të Brendshme Pançe Toshkovski deklaroi se 14 persona janë thirrur për intervista, përfshirë prindërit e nxënësve të përfshirë.

Ai siguroi se policia po përqendrohet vazhdimisht në këtë lloj dhune, megjithëse publiku ka qenë më i fokusuar në dhunën në familje në të kaluarën.

“Lidhur me rastin konkret, jam në dijeni se është duke u zhvilluar një hetim, 14 persona janë thirrur për intervista dhe do të pasojnë veprime të caktuara procedurale për disa prej tyre. Sigurisht, në këtë rast është përfshirë edhe Prokuroria Publike, e cila vepron sipas udhëzimeve të prokurorit publik kompetent. Publiku do të informohet për të gjitha detajet e tjera ndërsa ndërmerren hapa. Megjithatë, ende po flasim për të mitur, kështu që duhet të japim informacion të reduktuar, duke marrë parasysh natyrën e këtij lloji krimi. Midis atyre 14 personave, për aq sa jam në dijeni, ka edhe prindër të fëmijëve të përfshirë”, tha ministri Toshkovski, duke iu përgjigjur pyetjeve gazetareske sot pas promovimit të protokollit për trajtimin e personave pa shtetësi.

Për të zgjidhur probleme të tilla, ministri bëri thirrje për një qasje sistemike nga të gjitha institucionet dhe u bëri thirrje prindërve që të përqendrohen në zgjidhjen e problemit.

“Ministria e Brendshme në thelb vepron në mënyrë parandaluese, por veprimet e saj janë sigurisht edhe represive. Të gjitha institucionet duhet të përfshihen në këtë proces në mënyrë që të ofrojnë një përgjigje sektoriale, një qasje sistemike. Megjithatë, vetë prindërit dhe roli i tyre në rritjen e fëmijëve kanë ndikim absolut. Sjellja e tyre në procesin arsimor është thelbësore. Prandaj, do t’u bëja thirrje të gjithë prindërve dhe të gjithë aktorëve shoqërorë që të përqendrohen në këtë problem, sepse është i pranishëm”, thotë ministri dhe thekson se vetëm një pjesë e ngjarjeve bëhen publike, dhe ka raste që publiku nuk i di./Telegrafi/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu