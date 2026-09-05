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05 Sep 2026
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NFL

TreVeyon Henderson i Patriots mungon në stërvitje për shkak të kyçit; 49ers firmosin me Khalid Kareem

· 1 min lexim

TreVeyon Henderson, sulmuesi i New England Patriots, nuk mori pjesë në stërvitjen e së shtunës për shkak të një problemi me kyçin. Sipas raporteve lokale, ai nuk ka stërvitur që nga 24 gushti.

Siç raporton nfl, San Francisco 49ers nënshkruan një kontratë njëvjeçare me lojtarin e linjës së mbrojtjes Khalid Kareem. Po ashtu, 49ers vendosën mbrojtësin Sam Okuayinonu në listën e të dëmtuarve (injured reserve).

Gjendja e Hendersonit para fillimit të sezonit dhe lëvizjet në përbërjen e 49ers do të ndikojnë në planet e skuadrave në ditët në vijim; informacionet rreth mungesave dhe nënshkrimeve u raportuan nga nfl.

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