☀️
Tiranë 21°C · Kthjellët 05 September 2026
S&P 500 7,719 ▼0.38%
DOW 53,414 ▼0.51%
NASDAQ 26,507 ▼0.29%
NAFTA 91.48 ▲0.2%
ARI 4,477 ▼1.39%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1613 EUR/GBP 0.8592 EUR/CHF 0.9406 EUR/ALL 92.1660 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3410 EUR/TRY 56.2380 EUR/JPY 181.41 EUR/CAD 1.6064 EUR/USD 1.1613 EUR/GBP 0.8592 EUR/CHF 0.9406 EUR/ALL 92.1660 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3410 EUR/TRY 56.2380 EUR/JPY 181.41 EUR/CAD 1.6064
₿ CRYPTO
BTC $79,774 ▲ +0.09% ETH $2,480 ▲ +1.07% XRP $1.4169 ▲ +1.31% SOL $103.3600 ▲ +1.54%
S&P 500 7,719 ▼0.38 % DOW 53,414 ▼0.51 % NASDAQ 26,507 ▼0.29 % NAFTA 91.48 ▲0.2 % ARI 4,477 ▼1.39 % S&P 500 7,719 ▼0.38 % DOW 53,414 ▼0.51 % NASDAQ 26,507 ▼0.29 % NAFTA 91.48 ▲0.2 % ARI 4,477 ▼1.39 %
EUR/USD 1.1613 EUR/GBP 0.8592 EUR/CHF 0.9406 EUR/ALL 92.1660 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3410 EUR/TRY 56.2380 EUR/JPY 181.41 EUR/CAD 1.6064 EUR/USD 1.1613 EUR/GBP 0.8592 EUR/CHF 0.9406 EUR/ALL 92.1660 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3410 EUR/TRY 56.2380 EUR/JPY 181.41 EUR/CAD 1.6064
05 Sep 2026
Breaking
“Dëmshpërblim për të prekurit”/ Rama takon banorët pas flakëve në Himarë: Çfarë s’na vret na bën më të fortë Vrasja e 65-vjeçarit në Mirditë, avokati Ibraj: Policia të mbikëqyrë familjet e përfshira në gjakmarrje Bilanci zyrtar i zjarrit në Himarë: Prefektura e Vlorës: 5 banesa të djegura, 36 persona të evakuuar Rama viziton Himarën pas zjarrit: Çfarë s’na vret na bën më të fortë (VIDEO) “Situatë e paprecedentë dhe e rrezikshme”, ekspertët paralajmërojnë pasoja nëse nuk zgjidhet presidenti
Menu
Teknologji

Nvidia gati të investojë miliarda dollarë në kompaninë e shqiptares Mira Murati

· 2 min lexim

Nvidia mund të investojë rreth 2.5 miliardë dollarë në kompaninë e Al, Thinking Machines Lab, të themeluar nga ish-drejtoresha teknike e OpenAI, Mira Murati.

Kjo do të shënonte një zgjerim të rolit të Nvidia përtej shitjes së çipave të AI.

Sipas The Information, Thinking Machines Lab është në bisedime për të siguruar një investim prej 5 deri në 6 miliardë dollarësh, me një vlerësim të kompanisë prej të paktën 40 miliardë dollarësh.

Nvidia pritet të mbulojë rreth gjysmën e kësaj shume.

Marrëveshja do të thellonte një partneritet tashmë të ngushtë mes dy kompanive.

Në mars, Nvidia dhe Thinking Machines Lab njoftuan një bashkëpunim shumëvjeçar për vendosjen e të paktën 1 gigavati sistemeve të gjeneratës së ardhshme Vera Rubin, me instalimet e para të planifikuara për fillimin e vitit të ardhshëm.

Për Nvidia-n, ky investim do të ishte më shumë se një investim i zakonshëm financiar.

Kompania do të ndihmonte në financimin e një prej kompanive të reja të AI, e cila tashmë ka planifikuar të përdorë infrastrukturë kompjuterike në shkallë të jashtëzakonshme.

Në të njëjtën kohë, Thinking Machines do të kishte akses në kapacitetin e nevojshëm për zhvillimin dhe funksionimin e modeleve të avancuara të AI.

Lëvizja vjen pak kohë pasi Nvidia ra dakord të blejë platformën e AI me burim të hapur Hugging Face për 12.93 miliardë dollarë, duke e zgjeruar më tej praninë e saj në sektorin e softuerit dhe komunitetin e zhvilluesve.

Tani vëmendja është te përfundimi i marrëveshjes së financimit dhe te mënyra se si investimi i mundshëm do të lidhet me partneritetin ekzistues mes Nvidia dhe Thinking Machines Lab.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu