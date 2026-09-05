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05 Sep 2026
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MLB

Chicago Cubs fitojnë 6-1 ndaj Miami Marlins, Imanaga udhëheq paraqitjen dominante

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Chicago Cubs fituan 6-1 ndaj Miami Marlins në ndeshjen e zhvilluar më 5 shtator në Miami, mbyllur me një paraqitje të fortë të stafit të lëshimit dhe mbështetje të mjaftueshme në ofensivë për të kontrolluar takimin.

Siç raporton Bleacher Report, për Chicago nisi Javier Assad (6-1, 3.46 ERA), ndërsa për Miami nisi R. Gusto (1-3, 3.86 ERA). Përfundimi i takimit ishte 6-1 në favor të Cubs; kjo fitore i forcon pozitën e skuadrës në renditje, ndërsa Marlins mbeten me rekordin sezonit prej rreth 71-71.

Shōta Imanaga dha një paraqitje vendimtare, duke kufizuar linjat e goditjes dhe duke lehtësuar kontrollin e ndeshjes nga ana e pitching-ut të Cubs. Suksesi u mbështet gjithashtu nga disa paraqitje të mira në fushë dhe goditje që shfrytëzuan dobësitë e mbrojtjes së Marlins gjatë momenteve kyçe.

Skuadra e Cubs del e motivuar pas kësaj fito­re, ndërsa Marlins do të kërkojnë përmirësime në pjesët e pitching-ut dhe mbrojtjes për ndeshjet e ardhshme; Sipas Bleacher Report, rezultatet e sotme pasqyrojnë performancat kryesore të lojtarëve dhe situatën e përgjithshme të skuadrave në këtë pjesë të stinorit.

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