TRIESTE – Dal Mas: Nëse BE-ja nuk përshpejton zgjerimin, vendet e Ballkanit mund të shkojnë diku tjetër
TRIESTE, 9 shtator /ATSH-ANSA/ – Nëse nuk nxitojmë për të përshpejtuar procesin e zgjerimit, këto vende mund të shkojnë diku tjetër. Ne e dimë shumë mirë se çfarë ndikimi mund të kenë Kina apo Federata Ruse, deklaroi sekretari i përgjithshëm i Iniciativës së Evropës Qendrore, Franco Dal Mas, gjatë prezantimit të Forumit Vjetor të SEE Observatory, kushtuar integrimit të Ballkanit.
Dal Mas theksoi se zgjerimi i Bashkimit Evropian me vendet e Ballkanit Perëndimor është po aq i rëndësishëm sa roli që sot luajnë Ukraina dhe Moldavia në ndërtimin dhe ekuilibrat e Evropës.
Sipas tij, multilateralizmi “ka humbur terren”, ndërsa ekuilibrat ndërkombëtarë, veçanërisht marrëdhëniet mes dy brigjeve të Atlantikut, kanë ndryshuar. “Më shumë se kurrë sot kemi nevojë për më shumë Evropë”, u shpreh ai.
Duke folur për aftësinë e BE-së për t’u mbrojtur nga ekstremizmat, Dal Mas tha se, përtej deklaratave të forcave të ndryshme politike, kur vjen momenti për të qeverisur, arsyeja, realizmi, qetësimi dhe dialogu duhet të shndërrohen në fusha konkrete veprimi.
Ai i cilësoi si “shqetësuese” rezultatet e fundit elektorale të AfD-së në Gjermani, por shtoi se ato nuk duhen dramatizuar. Sipas tij, në vendet e ish-Gjermanisë Lindore nacionalizmi është më i fortë dhe bashkë me të edhe ndjenja kundër Evropës.
Në përfundim, Dal Mas i bëri thirrje Brukselit të largohet nga një qasje “tepër tekniciste dhe vetëm ekonomike”.
“Nëse nuk përqafojmë një vizion politik që kapërcen atë teknoburokratik, rrezikojmë të tërhiqemi pas dhe ta copëtojmë Evropën”, përfundoi ai.
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