Një pamje më guximtare e Phoebe Bridgers në Festivalin e Filmit të Venecias
Edicioni i 83-të i Festivalit Ndërkombëtar të Filmit të Venecias solli si gjithnjë tapetin e kuq me pamje të paharrueshme, dhe mes të pranishmëve u dallua Phoebe Bridgers. E njohur për kostumet e rafinuara, motivet skeletore dhe veshjet gotike në të zezë, artistja bëri një kthesë më romantike dhe me frymëzim lingerie, duke veshur një fustan eterik nga koleksioni ready-to-wear McQueen Vjeshtë/Dimër 2026.
Siç raporton Harper’s Bazaar, këngëtarja u shfaq me një fustan të butë gri: pjesa e sipërme ishte më e dendur, ndërsa prej bustit e poshtë materiali ishte krejtësisht transparent dhe zbulonte tanga të njëjta gri. Fustani përmbante mëngë bishop të gjata me mancheta të zgjatura, bust të dekoruar me volane dhe grumbullime të holla, dhe dy panela dantelore florale që shtriheshin nga e përparme në të prapme dhe mbulonin pjesën e poshtme të fustanit. Aksesorët përfshinin unaza argjendi, vathë diamanti në formë gjethe dhe këpucë gri me majë të hollë.
Bridgers ishte në Venecia për premierën botërore të trillerit psikologjik “Primetime”, që shënon debutimin e saj si aktore. Filmi ndjek prodhimin e serialit reality “To Catch a Predator” dhe bazohet në artikullin e Esquire të vitit 2007 “Tonight on Dateline This Man Will Die”; në të Bridgers portretizon një lokuese të re me emrin Del Harvey.
Sipas Harper’s Bazaar, trendi i veshjeve transparente vazhdon të dominojë tapetin e kuq, dhe pamja e Bridgers në Venecia është një shembull i qartë i asaj që po shohim këtë sezon.
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