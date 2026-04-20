Tiranë 19°C · Vranët 20 April 2026
S&P 500 7,126 ▲1.2%
DOW 49,447 ▲1.79%
NASDAQ 24,468 ▲1.52%
NAFTA 82.59 ▲0%
ARI 4,813 ▼1.36%
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
BTC $74,874 ▼ -0.53% ETH $2,302 ▼ -0.6% XRP $1.4145 ▼ -0.23% SOL $84.8000 ▼ -0.26%
20 Apr 2026
Sporti

Trofe dhe rekorde, Bayern nuk di të ndalet, feston titullin në Gjermani

· 2 min lexim

I duhej vetëm 1 pikë për të festuar titullin në Gjermani, por Bayern del me 3 pas suksesit 4-2 përballë Shtutgart. Shifrat dhe forma që po kalon Bayern bën që tifozët të ëndërrojnë për një fund perfekt, ku “Tripleta” nuk është aspak e pamundur. Një tjetër rekord, janë numri i golave të shënuar në transfertë, 49 gola.

Ekipi i Kompany mbyll matematikisht llogaritë në Bundesligë duke bërë për vetë titullin e 35-të në histori. Ndaj Shtugart dolën me 3 pikë pas një triumfi 4-2 me përmbysje, ku Guerreiro, Jackason, Davies dhe Harry Kane gjetën rrugën e rrjetës. Me 4 javë në dispozicion, Bayern vetëm mund të thellojë akoma më shumë këto rekorde, por tani e gjithë vëmendja është te sfida dyshe me PSG ku në vallë është një biletë për në finalen e Champions League.

Për të dytin vit radhazi, Bayern feston me trofeun në duar, por festa nuk ishte e plotë pasi mungonte trofeu origjinal, dhe sigurisht dushi me birra. Falë këtij “pokeri”, Bayern thellon akoma më shumë rekordin e golave në një sezon të vetëm duke e dërguar në 109 gola të shënuar. Për të dytin vit radhazi, Bayern feston me trofeun në duar, por festa nuk ishte e plotë […]. Zhvillimi mbetet në fokus për ndikimin që mund të ketë në vazhdimësinë e sezonit dhe objektivat e skuadrës.

