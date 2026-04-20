Trofe dhe rekorde, Bayern nuk di të ndalet, feston titullin në Gjermani
I duhej vetëm 1 pikë për të festuar titullin në Gjermani, por Bayern del me 3 pas suksesit 4-2 përballë Shtutgart. Ekipi i Kompany mbyll matematikisht llogaritë në Bundesligë duke bërë për vetë titullin e 35-të në histori. Për të dytin vit radhazi, Bayern feston me trofeun në duar, por festa nuk ishte e plotë […]
I duhej vetëm 1 pikë për të festuar titullin në Gjermani, por Bayern del me 3 pas suksesit 4-2 përballë Shtutgart. Shifrat dhe forma që po kalon Bayern bën që tifozët të ëndërrojnë për një fund perfekt, ku “Tripleta” nuk është aspak e pamundur. Një tjetër rekord, janë numri i golave të shënuar në transfertë, 49 gola.
Ekipi i Kompany mbyll matematikisht llogaritë në Bundesligë duke bërë për vetë titullin e 35-të në histori. Ndaj Shtugart dolën me 3 pikë pas një triumfi 4-2 me përmbysje, ku Guerreiro, Jackason, Davies dhe Harry Kane gjetën rrugën e rrjetës. Me 4 javë në dispozicion, Bayern vetëm mund të thellojë akoma më shumë këto rekorde, por tani e gjithë vëmendja është te sfida dyshe me PSG ku në vallë është një biletë për në finalen e Champions League.
Për të dytin vit radhazi, Bayern feston me trofeun në duar, por festa nuk ishte e plotë pasi mungonte trofeu origjinal, dhe sigurisht dushi me birra. Falë këtij “pokeri”, Bayern thellon akoma më shumë rekordin e golave në një sezon të vetëm duke e dërguar në 109 gola të shënuar. Për të dytin vit radhazi, Bayern feston me trofeun në duar, por festa nuk ishte e plotë […]. Zhvillimi mbetet në fokus për ndikimin që mund të ketë në vazhdimësinë e sezonit dhe objektivat e skuadrës.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.