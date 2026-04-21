🌧️
Tiranë 16°C · Shi i lehtë 21 April 2026
S&P 500 7,109 ▼0.24%
DOW 49,443 ▼0.01%
NASDAQ 24,404 ▼0.26%
NAFTA 86.58 ▼0.96%
ARI 4,803 ▼0.53%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
₿ CRYPTO
BTC $76,354 ▲ +2.05% ETH $2,323 ▲ +1.02% XRP $1.4423 ▲ +2.02% SOL $85.9100 ▲ +1.2%
21 Apr 2026
Breaking
Helmime nga konsumimi i vezëve të mbetura prej Pashkëve në Maqedoni, mjekët apelojnë për kujdes Haradinaj: Beteja e Baballoqit ishte moment kthese për luftën çlirimtare Vendimi i Qeverisë për Komisionin për dhënien e Provimit të Jurisprudencës, reagim nga Gjykata Supreme Parakalime më të sigurta! FIA modifikon rregullat që nga Çmimi i Madh i Miami-t Milani e shet Leaon për 40-50 milionë euro: Arabia, Premier dhe Barcelona në sfond
Menu
Kosova

Trump i shkruan Osmanit: Lidership i guximshëm për Kosovën, pres të vazhdojmë bashkëpunimin

· 2 min lexim

Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, i ka dërguar një letër falënderimi ish-Presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, me rastin e përfundimit të mandatit të saj.

Lajmi u bë publik nga vetë Osmani përmes një postimi, ku theksoi rëndësinë e marrëdhënieve të forta mes Kosovës dhe SHBA-ve.

Në reagimin e saj, Osmani u shpreh se “lidhjen e fortë të Kosovës me Amerikën do ta ruajmë bashkë, sot e përherë”, duke falënderuar Trump për letrën dhe vlerësimin ndaj punës së institucioneve të Kosovës.

Ajo shtoi se mirëpret vazhdimin e bashkëpunimit në vitet në vijim.

“Falënderoj Presidentin Trump për letrën e dërguar në përfundim të mandatit tim, të cilën e pranova mbrëmë, si dhe për vlerësimin që i ka bërë punës sonë! Ashtu siç thekson edhe Presidenti i SHBA-ve këtë letër, mirëpresim vazhdimin e bashkëpunimit në vitet në vijim”, ka shkruar Osmani.

Në letrën e dërguar nga Shtëpia e Bardhë, Trump vlerëson lidershipin e Osmanit, duke e cilësuar atë si të guximshëm dhe vendimtar në shërbim të qytetarëve të Kosovës.

Ai e falënderon për bashkëpunimin e ngushtë gjatë periudhës së mandatit dhe thekson se Kosova ka luajtur një rol të rëndësishëm në nismat për paqe dhe stabilitet.

Trump përmend veçanërisht bashkëpunimin në kuadër të nismave për paqe, duke nënvizuar se përfshirja e Kosovës është premtuese për përfundimin e konflikteve dhe promovimin e lirisë dhe mirëqenies.

Në vijim të letrës ai shpreh bindjen se trashëgimia e Osmanit do të ndikojë në të ardhmen e Kosovës, rajonit të Ballkanit dhe më gjerë në Evropë.

Presidenti amerikan shton se Kosova ka qenë një partnere e besueshme e SHBA-ve dhe shpreh dëshirën për vazhdimin e bashkëpunimit në vitet në vijim. /Telegrafi/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu