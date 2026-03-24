🌤️
Tiranë 5°C · Kryesisht kthjellët 24 March 2026
S&P 500 6,581 ▲1.15%
DOW 46,208 ▲1.38%
NASDAQ 21,947 ▲1.38%
NAFTA 91.34 ▲3.64%
ARI 4,361 ▼1.06%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1596 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9129 EUR/ALL 95.6048 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4171 EUR/TRY 51.4069 EUR/JPY 183.92 EUR/CAD 1.5914 EUR/USD 1.1596 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9129 EUR/ALL 95.6048 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4171 EUR/TRY 51.4069 EUR/JPY 183.92 EUR/CAD 1.5914
₿ CRYPTO
BTC $70,463 ▲ +3.2% ETH $2,132 ▲ +3.53% XRP $1.4100 ▲ +2.03% SOL $90.0300 ▲ +3.83%
S&P 500 6,581 ▲1.15 % DOW 46,208 ▲1.38 % NASDAQ 21,947 ▲1.38 % NAFTA 91.34 ▲3.64 % ARI 4,361 ▼1.06 % S&P 500 6,581 ▲1.15 % DOW 46,208 ▲1.38 % NASDAQ 21,947 ▲1.38 % NAFTA 91.34 ▲3.64 % ARI 4,361 ▼1.06 %
EUR/USD 1.1596 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9129 EUR/ALL 95.6048 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4171 EUR/TRY 51.4069 EUR/JPY 183.92 EUR/CAD 1.5914 EUR/USD 1.1596 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9129 EUR/ALL 95.6048 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4171 EUR/TRY 51.4069 EUR/JPY 183.92 EUR/CAD 1.5914
24 Mar 2026
Breaking
Miza pa kokë Kupa e Botës në Ski në RTSH/ Garat e fundit të sezonit, Lara Colturi niset e 3-ta në Norvegji Trump: Irani ka edhe një shans të fundit për paqe Berisha, lobim milionash në SHBA, po e ‘rrjepin’ edhe në Berlin?! Pse “sovranisti” Berisha, i ndërron flamujt e huaj nga fryn era?
Menu
Bota

Trump: Irani ka edhe një shans të fundit për paqe

· 2 min lexim
U.S. President Donald Trump speaks to the media, as he departs from the White House ahead of his trip to Corpus Christi, Texas, in Washington, D.C., U.S., February 27, 2026. REUTERS/Evelyn Hockstein

Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se Irani ka edhe një shans të fundit për paqe. Gjatë një fjalimi të shkurtër në Memphis, Tennessee (ku po fliste kryesisht për masat kundër krimit), Trump foli edhe mbi situatën me Iranin.

Trump tha se SHBA-të po punojnë për të parë nëse mund të arrihet një “marrëveshje më e gjerë”.

Ai theksoi se “gjithë jeta ime ka qenë negociata, por me Iranin kemi negociuar prej kohësh”.  Këtë herë, sipas tij, “ata e kanë seriozisht”.

Presidenti pretendoi se Irani ka pranuar se nuk do të ketë armë bërthamore. Ai përsëriti se një pjesë e madhe e udhëheqjes iraniane është eliminuar që nga fillimi i konfliktit.

Trump deklaroi se Irani ka “një shans të fundit” për paqe, pa dhënë detaje të mëtejshme se me kë po negociohet.

Shpresojmë ta shfrytëzojnë këtë shans. Në çdo rast, Amerika dhe e gjithë bota do të jenë shumë më të sigurta, dhe planeti do të jetë shumë më i sigurt”, tha Trump.

Qëndrimi i Trumpit mes të luftës së vazhdueshme me Iranin (që duket se ka filluar në fund të shkurtit ose marsit 2026, me operacione ushtarake amerikane si “Operation Epic Fury”), ku SHBA-të kanë kryer sulme ajrore kundër infrastrukturës bërthamore, raketave dhe forcave detare të Iranit, në partneritet me aleatë rajonalë.

Nga SHBA ka pasur ultimatume të mëparshme (si ajo 48-orëshe për ngushticën e Hormuzit) dhe raporte për bisedime të mundshme de-eskalimi, por tensionet mbeten të larta.

Trump shpesh ka thënë se Irani nuk do të lejohet kurrë të ketë armë bërthamore, dhe ka festuar goditjet si suksese që kanë dobësuar regjimin. Nga ana tjetër, Irani ka mohuar negociata direkte dhe ka akuzuar SHBA-të për agresion.

/rtsh.al/

The post Trump: Irani ka edhe një shans të fundit për paqe appeared first on RTSH.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu