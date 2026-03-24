Trump: Irani ka edhe një shans të fundit për paqe
Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se Irani ka edhe një shans të fundit për paqe. Gjatë një fjalimi të shkurtër në Memphis, Tennessee (ku po fliste kryesisht për masat kundër krimit), Trump foli edhe mbi situatën me Iranin.
Trump tha se SHBA-të po punojnë për të parë nëse mund të arrihet një “marrëveshje më e gjerë”.
Ai theksoi se “gjithë jeta ime ka qenë negociata, por me Iranin kemi negociuar prej kohësh”. Këtë herë, sipas tij, “ata e kanë seriozisht”.
Presidenti pretendoi se Irani ka pranuar se nuk do të ketë armë bërthamore. Ai përsëriti se një pjesë e madhe e udhëheqjes iraniane është eliminuar që nga fillimi i konfliktit.
Trump deklaroi se Irani ka “një shans të fundit” për paqe, pa dhënë detaje të mëtejshme se me kë po negociohet.
“Shpresojmë ta shfrytëzojnë këtë shans. Në çdo rast, Amerika dhe e gjithë bota do të jenë shumë më të sigurta, dhe planeti do të jetë shumë më i sigurt”, tha Trump.
Qëndrimi i Trumpit mes të luftës së vazhdueshme me Iranin (që duket se ka filluar në fund të shkurtit ose marsit 2026, me operacione ushtarake amerikane si “Operation Epic Fury”), ku SHBA-të kanë kryer sulme ajrore kundër infrastrukturës bërthamore, raketave dhe forcave detare të Iranit, në partneritet me aleatë rajonalë.
Nga SHBA ka pasur ultimatume të mëparshme (si ajo 48-orëshe për ngushticën e Hormuzit) dhe raporte për bisedime të mundshme de-eskalimi, por tensionet mbeten të larta.
Trump shpesh ka thënë se Irani nuk do të lejohet kurrë të ketë armë bërthamore, dhe ka festuar goditjet si suksese që kanë dobësuar regjimin. Nga ana tjetër, Irani ka mohuar negociata direkte dhe ka akuzuar SHBA-të për agresion.
