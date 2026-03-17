Trump kërkon të shtyjë takimin me Xi të Kinës me “rreth një muaj” mes luftës me Iranin
Presidenti amerikan shtyn udhëtimin në Kinë të planifikuar për 31 mars–2 prill për t’u përqendruar te lufta në përshkallëzim kundër Iranit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, tha se po kërkon të shtyjë me rreth një muaj një vizitë shumë të pritur në Kinë, e planifikuar për fillim të prillit, për shkak të luftës SHBA-Izrael kundër Iranit.
“Kemi kërkuar që ta shtyjmë rreth një muaj apo diçka të tillë,” u tha Trump gazetarëve në Shtëpinë e Bardhë të hënën.
“Nuk ka asnjë marifet këtu,” shtoi ai. “Është shumë e thjeshtë. Ne kemi një luftë në zhvillim dhe mendoj se është e rëndësishme që të jem këtu.”
Ambasada e Kinës në Uashington, DC, nuk iu përgjigj menjëherë një kërkese për koment.
Kërkesa e Trump për shtyrjen e udhëtimit të planifikuar nga 31 marsi deri më 2 prill, gjatë të cilit pritej të takohej me presidentin kinez Xi Jinping, tregon se si lufta me Iranin ka tronditur axhendën e tij të politikës së jashtme.
Kjo situatë rrezikon gjithashtu të rrisë tensionet mes Uashingtonit dhe Pekinit, pasi lufta me Iranin i është shtuar çështjeve të tjera që i ndajnë dy ekonomitë më të mëdha të botës, si tregtia dhe Tajvani.
“Presidenti mezi pret të vizitojë Kinën,” u tha gazetarëve zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt.
“Datat mund të ndryshojnë. Si komandant i përgjithshëm, prioriteti i tij numër një tani është të sigurojë vazhdimin me sukses të operacionit ‘Epic Fury’. Do t’ju mbajmë të informuar për datat sapo të kemi zhvillime.”
Tensionet në Lindjen e Mesme janë përshkallëzuar që kur SHBA dhe Izraeli nisën një sulm në shkallë të gjerë ndaj Iranit më 28 shkurt, duke shkaktuar mbi 1,200 të vrarë, përfshirë edhe udhëheqësin suprem Ajatollah Ali Khamenei.
Të dielën, Trump i tha gazetës Financial Times se mund ta shtyjë takimin nëse Kina nuk ndihmon për të zhbllokuar Ngushticën e Hormuzit, të cilën Irani thotë se e ka mbyllur për anijet e lidhura me SHBA dhe Izraelin.
Trump u ka bërë thirrje disa vendeve, përfshirë edhe Kinën, të ndihmojnë që anijet të kalojnë në mënyrë të sigurt nëpër Ngushticën e Hormuzit, nga ku zakonisht kalon rreth një e pesta e naftës së botës. Kërkesa e tij deri tani është refuzuar kryesisht. Kina, e cila në dy muajt e parë të vitit 2026 importoi rreth 12 milionë fuçi naftë në ditë – më shumë se çdo vend tjetër – nuk ka reaguar drejtpërdrejt ndaj kësaj kërkese.
Sekretari amerikan i Thesarit, Scott Bessent, tha më herët të hënën se Trump mund të ketë nevojë ta shtyjë udhëtimin për shkak të koordinimit të përpjekjeve të luftës, dhe jo për shkak të mungesës së reagimit nga Kina apo ndonjë mosmarrëveshjeje tregtare.
“Presidenti dëshiron të qëndrojë në Uashington për të koordinuar përpjekjet e luftës,” tha Bessent. “Udhëtimi jashtë vendit në një moment si ky mund të mos jetë zgjedhja më e mirë.”
Bessent i bëri këto komente nga Parisi, ku kishte udhëtuar për negociata tregtare me zëvendëskryeministrin kinez He Lifeng.
Në këto bisedime, që nisën të dielën, pala kineze tregoi hapje për blerje shtesë të produkteve bujqësore amerikane, përfshirë mish pule, mish viçi dhe kultura të tjera bujqësore përveç sojës, sipas një burimi përpara ditës së dytë të takimeve.
Palët diskutuan gjithashtu për rrjedhën e mineraleve të rralla, të cilat kontrollohen kryesisht nga Kina, si dhe për qasje të reja për menaxhimin e tregtisë dhe investimeve mes dy vendeve.
