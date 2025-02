Trump nuk tërhiqet nga zhvendosja e palestinezëve nga Gaza: U duhet një tokë tjetër

Ndërkohë që fliste me gazetarët në nënshkrimin e një urdhri ekzekutiv përpara takimit të tij me Netanyahun, Trump tha se palestinezët duhet të lëvizin sepse “çështja e Gazës nuk ka funksionuar”.

“Unë mendoj se ata duhet të marrin një tokë të mirë, të freskët dhe të bukur, dhe ne i detyrojmë disa njerëz që të mbledhin para për ta ndërtuar dhe për ta bërë të bukur dhe për ta bërë të banueshme dhe të këndshme,” tha ai.

“Unë mendoj se do të ishte shumë më mirë sesa të ktheheshim në Gaza, e cila ka pasur vetëm dekada dhe dekada vdekjeje.”

Trump sugjeroi se ato “copa toke” mund të jenë në Egjipt ose Jordani. I pyetur nga një gazetar nëse kjo do të përbënte zhvendosjen me forcë të njerëzve nga Gaza, Trump pohoi se nëse banorët e Gazës do të kishin një mundësi për t’u larguar, “do ta donin”.

“Ata janë atje sepse nuk kanë alternativë. Çfarë kanë? Është një grumbull i madh rrënojash tani. Dua të them, i keni parë fotot?”

Vendet e Lindjes së Mesme kanë refuzuar vazhdimisht propozimet për transferimin e personave të zhvendosur nga Gaza, duke paralajmëruar se një veprim i tillë do të kërcënonte stabilitetin rajonal.

Duke folur me gazetarët më herët, zyrtarë të lartë të administratës Trump refuzuan pretendimet se Trump donte të zhvendoste me forcë njerëzit nga Gaza. Në vend të kësaj, thanë ata, Trump donte ta bënte Gazën “të banueshme”, duke shtuar se rindërtimi i zonës mund të zgjasë 10 deri në 15 vjet për shkak të dëmtimit pas 15 muajsh lufte.