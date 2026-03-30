Trump paralajmëron goditje ndaj infrastrukturës energjetike dhe impianteve të ujit në Iran
Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald J. Trump, ka publikuar një deklaratë në rrjetin social Truth Social lidhur me zhvillimet e fundit të luftës me Iranin, e cila ka hyrë në muajin e dytë.
Në postimin e tij, Trump bën të ditur se SHBA është në “diskutime serioze” me atë që ai e quan një “regjim të ri dhe më të arsyeshëm” në Iran, duke sugjeruar përpjekje në vazhdim për një zgjidhje politike të konfliktit. Ai thekson se është bërë progres drejt një marrëveshjeje që mund të çojë në përfundimin e operacioneve ushtarake amerikane.
Megjithatë, deklarata përmban edhe paralajmërime të drejtpërdrejta për veprime të mundshme ushtarake në rast se një marrëveshje nuk arrihet në afat të shkurtër dhe nëse Ngushtica e Hormuzit nuk rihapet për qarkullimin ndërkombëtar.
Sipas postimit, në një skenar të tillë, Shtetet e Bashkuara mund të godasin infrastrukturën strategjike të Iranit, përfshirë centralet e prodhimit të energjisë elektrike, puset e naftës dhe objektet në ishullin Kharg. Trump përmend gjithashtu mundësinë e goditjes së impianteve të desalinizimit të ujit, të cilat janë thelbësore për furnizimin me ujë të pijshëm në disa zona të Iranit.
Këto komente vijnë në një moment kur konflikti në rajon mbetet i tensionuar dhe me zhvillime të vazhdueshme. Roli i Ngushticës së Hormuzit, si një korridor kyç për transportin global të energjisë, e bën çdo kërcënim për mbylljen ose kontrollin e saj një çështje me ndikim ndërkombëtar.
Deri tani, nuk ka reagime zyrtare të menjëhershme nga autoritetet iraniane lidhur me këtë deklaratë. Situata në terren mbetet dinamike, ndërsa vëmendja ndërkombëtare është e përqendruar te mundësia e arritjes së një marrëveshjeje ose, në të kundërt, te rreziku i përshkallëzimit të mëtejshëm të konfliktit.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.