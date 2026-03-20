Trump paralajmëron mbylljen e operacioneve në Lindjen e Mesme
Ky mesazh vjen ne momentin kur lufta ne Gjirin Persik ka hyre ne rruge pa krye, me ngushticen e Hormuzit te bllokuar, vendet e Gjirit te goditura rende nga lufta, e mbi te gjithe me regjimin iranian i cili nuk tregon shenja terheqjeje.
Postimi i fundit i Donald J. Trump në platformën e tij Truth Social ka tërhequr vëmendje të madhe, pasi ai sugjeron se Shtetet e Bashkuara janë “shumë pranë” arritjes së objektivave të tyre ushtarake në Lindjen e Mesme dhe po shqyrtojnë reduktimin e operacioneve në rajon.
Në deklaratën e tij, Trump paraqet një listë të qartë me pesë objektiva kryesorë që, sipas tij, kanë udhëhequr veprimet amerikane kundër Iranit. Këto përfshijnë dobësimin e plotë të kapaciteteve raketore të Iranit, shkatërrimin e bazës së tij industriale ushtarake, eliminimin e forcave ajrore dhe detare, si dhe ndalimin e çdo përparimi drejt armëve bërthamore.
Një element i rëndësishëm në këtë deklaratë është edhe theksi mbi mbrojtjen e aleatëve në Lindjen e Mesme, si Izraeli, Arabia Saudite, Katari, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahreini dhe Kuvajti. Trump e paraqet këtë si një nga arsyet kryesore të angazhimit amerikan në rajon.
Megjithatë, pjesa më e diskutueshme e postimit lidhet me ngushticën e Hormuzit. Trump sugjeron që ruajtja dhe kontrolli i kësaj rruge strategjike detare duhet të bëhet nga vendet që e përdorin atë, duke theksuar se SHBA nuk duhet të mbajë barrën kryesore. Ai shton se Amerika mund të ndihmojë nëse kërkohet, por nuk duhet të jetë përgjegjëse kryesore.
Deklarata mbyllet me një ton optimist, ku Trump e cilëson situatën si të kontrolluar dhe madje e përshkruan një operacion të tillë si “të lehtë” për vendet e rajonit, pasi kërcënimi iranian, sipas tij, po neutralizohet.
Ky qëndrim sinjalizon një qasje të mundshme drejt tërheqjes graduale të SHBA nga Lindja e Mesme, por njëkohësisht ngre pyetje të rëndësishme për balancën e sigurisë në rajon dhe rolin e ardhshëm të Amerikës në skenën ndërkombëtare.
Në thelb, mesazhi i Trump është i dyfishtë: nga njëra anë shpall sukses në objektivat ushtarake, ndërsa nga ana tjetër kërkon një rishpërndarje të përgjegjësive globale, duke i lënë më shumë barrë vetë rajonit.
