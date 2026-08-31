Trump: SHBA do të hakmerret ndaj Iranit
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, deklaroi të hënën se Shtetet e Bashkuara do të përgjigjen me forcë ndaj sulmeve me raketa dhe dronë të Iranit kundër forcave amerikane në Jordani dhe Emiratet e Bashkuara Arabe.
“Do t’i godasim fort. Do të ketë një përgjigje”, tha Trump për Fox News, duke shtuar se sistemet amerikane të mbrojtjes ajrore kishin interceptuar pjesën më të madhe të sulmeve.
Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike (IRGC) deklaroi se kishte goditur me raketa balistike bazat ajrore King Hussein dhe Azraq në Jordani, ndërsa kishte përdorur dronë shpërthyes kundër bazës ajrore Al Minhad në EBA.
Sipas Gardës Revolucionare, sulmet ishin hakmarrje për një goditje amerikane ndaj ishullit Larak të dielën. Sulmi amerikan dyshohet se kishte për qëllim pengimin e vendosjes së minave detare në Ngushticën e Hormuzit, një prej korridoreve më të rëndësishme për transportin global të naftës.
Trump shprehu gjithashtu skepticizëm për mundësinë e një marrëveshjeje diplomatike me Teheranin. Ai tha se Irani dëshiron një takim me SHBA-në, por shtoi se mbetet i pasigurt nëse mund t’i besohet për të arritur një marrëveshje.
Ndërkohë, presidenti amerikan deklaroi se sanksionet ndaj Iranit po japin efekt dhe se presioni ekonomik ndaj Teheranit po rritet. Uashingtoni ka zgjeruar së fundmi masat ndëshkuese ndaj sektorëve të naftës, transportit detar, aviacionit, arit, teknologjisë dhe aseteve dixhitale të Iranit.
Përshkallëzimi i fundit rrit shqetësimet për një përballje të re ushtarake mes SHBA-së dhe Iranit, veçanërisht për shkak të rëndësisë strategjike të Ngushticës së Hormuzit.
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