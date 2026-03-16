Trump: S’kemi nevojë për NATO-n
Kërkova ndihmë vetëm për të parë reagimin e tyre
Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se kërkesa për ndihmë ndaj aleatëve në Ngushticën e Hormuz ishte bërë jo për nevojë reale, por për të testuar reagimin e tyre.
“U kërkuam ndihmë jo sepse kemi nevojë, por sepse dua të shoh si reagojnë,” tha Trump gjatë një konference për shtyp. Ai theksoi se Shtetet e Bashkuara kanë ushtrinë më të fuqishme në botë dhe shpesh janë ato që mbrojnë vendet e tjera.
Trump kritikoi gjithashtu NATO, duke thënë se SHBA ka mbrojtur aleatët për vite, por kur Amerika ka nevojë, sipas tij, reagimi nuk është i njëjtë.
Presidenti amerikan njoftoi se sekretari i shtetit Marco Rubio do të bëjë së shpejti një njoftim për vendet që mund të mbështesin operacionet amerikane në rajon.
