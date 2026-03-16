EUR/USD 1.1433 EUR/GBP 0.8635 EUR/CHF 0.9034 EUR/ALL 96.0910 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.3975 EUR/TRY 50.5619 EUR/JPY 182.42 EUR/CAD 1.5681
S&P 500 6,699 ▲1.01 % DOW 46,946 ▲0.83 % NASDAQ 22,374 ▲1.22 % NAFTA 94.25 ▲0.8 % ARI 5,007 ▲0.09 % S&P 500 6,699 ▲1.01 % DOW 46,946 ▲0.83 % NASDAQ 22,374 ▲1.22 % NAFTA 94.25 ▲0.8 % ARI 5,007 ▲0.09 %
EUR/USD 1.1433 EUR/GBP 0.8635 EUR/CHF 0.9034 EUR/ALL 96.0910 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.3975 EUR/TRY 50.5619 EUR/JPY 182.42 EUR/CAD 1.5681 EUR/USD 1.1433 EUR/GBP 0.8635 EUR/CHF 0.9034 EUR/ALL 96.0910 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.3975 EUR/TRY 50.5619 EUR/JPY 182.42 EUR/CAD 1.5681
16 Mar 2026
Trump: S’kemi nevojë për NATO-n

Kërkova ndihmë vetëm për të parë reagimin e tyre

Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se kërkesa për ndihmë ndaj aleatëve në Ngushticën e Hormuz ishte bërë jo për nevojë reale, por për të testuar reagimin e tyre.

“U kërkuam ndihmë jo sepse kemi nevojë, por sepse dua të shoh si reagojnë,” tha Trump gjatë një konference për shtyp. Ai theksoi se Shtetet e Bashkuara kanë ushtrinë më të fuqishme në botë dhe shpesh janë ato që mbrojnë vendet e tjera.

Trump kritikoi gjithashtu NATO, duke thënë se SHBA ka mbrojtur aleatët për vite, por kur Amerika ka nevojë, sipas tij, reagimi nuk është i njëjtë.

Presidenti amerikan njoftoi se sekretari i shtetit Marco Rubio do të bëjë së shpejti një njoftim për vendet që mund të mbështesin operacionet amerikane në rajon.

