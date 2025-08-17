Trump thotë se Xi i ka premtuar që Kina nuk do ta pushtojë Taivanin për sa kohë ai është president i SHBA-së
Presidenti amerikan Donald Trump tha të premten se presidenti kinez Xi Jinping i kishte thënë se Kina nuk do ta pushtojë Taivanin për aq kohë sa Trump është në detyrë.
Trump i bëri këto komente në një intervistë për Fox News, përpara bisedimeve me presidentin rus Vladimir Putin lidhur me pushtimin e Ukrainës nga Moska.
“Do t’ju them, e dini, kemi një situatë shumë të ngjashme me presidentin Xi të Kinës dhe Taivanin, por nuk besoj se ka ndonjë mundësi që kjo të ndodhë për aq kohë sa jam unë këtu. Do të shohim,” tha Trump gjatë intervistës në programin “Special Report” të Fox News.
“Ai më tha: ‘Unë nuk do ta bëj këtë për aq kohë sa ti je president.’ Presidenti Xi ma tha këtë, dhe unë i thashë: ‘E vlerësoj,’ por ai shtoi gjithashtu: ‘Por unë jam shumë i durueshëm, dhe Kina është shumë e durueshme,’” tha Trump.
Trump dhe Xi zhvilluan telefonatën e tyre të parë të konfirmuar gjatë mandatit të dytë të Trump në qershor. Trump tha gjithashtu në prill se Xi e kishte telefonuar, por nuk specifikoi se kur kishte ndodhur ajo telefonatë.
Kina e konsideron Taivanin si territorin e saj dhe është zotuar të “ribashkohet” me ishullin demokratik dhe të vetëqeverisur, me forcë nëse është e nevojshme. Taivani kundërshton fuqimisht pretendimet e sovranitetit të Kinës.
Ambasada kineze në Uashington e përshkroi të premten çështjen e Taivanit si “çështjen më të rëndësishme dhe më të ndjeshme” në marrëdhëniet Kinë-SHBA.
“Qeveria amerikane duhet t’i përmbahet parimit të një Kine të vetme dhe tre komunikatave të përbashkëta SHBA-Kinë, t’i trajtojë me kujdes çështjet që lidhen me Taivanin dhe të mbrojë me serioz marrëdhëniet SHBA-Kinë si dhe paqen dhe stabilitetin në ngushticën e Taivanit,” tha zëdhënësi i ambasadës Liu Pengyu në një deklaratë.
Edhe pse Uashingtoni është furnizuesi kryesor i armëve dhe aleati ndërkombëtar më i rëndësishëm i Taivanit, SHBA – si shumica e vendeve – nuk ka marrëdhënie diplomatike zyrtare me ishullin.
Ndërsa qeveria e Taivanit ende nuk ka reaguar ndaj komenteve të Trump-it, të shtunën një deputet i lartë nga Partia Demokratike Progresiste në pushtet tha se Taivani është mirënjohës për mbështetjen nga “aleati ynë kryesor”.
“Megjithatë… siguria nuk mund të mbështetet tek premtimi i armikut, dhe as vetëm tek ndihma e miqve. Forcimi i aftësive tona mbrojtëse është thelbësor!” shkroi Wang Ting-yu, anëtar i komisionit parlamentar të mbrojtjes dhe punëve të jashtme, në faqen e tij në Facebook.