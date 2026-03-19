Ukraina dërgon 201 ekspertë ushtarakë për t’u përballur me dronët iranianë në Gjirin Persik
Presidenti ukrainas Zelenskyy thotë se Moska dhe Teherani janë "vëllezër në urrejtje"; pretendon se dronët e Iranit "përmbajnë komponentë rusë".
Më shumë se 200 ekspertë ushtarakë ukrainas janë në rajonin e Gjirit dhe në Lindjen e Mesme më të gjerë duke ndihmuar qeveritë në mbrojtjen e tyre kundër sulmeve me dronë të Iranit, tha Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenskyy.
Në një fjalim para dhjetëra anëtarëve të Parlamentit të Mbretërisë së Bashkuar në Londër të martën, udhëheqësi ukrainas tha se 201 ekspertë ukrainas kundër dronëve janë në rajon dhe 34 të tjerë “janë gati për t’u vendosur”.
“Këta janë ekspertë ushtarakë, ekspertë që dinë si të ndihmojnë, si të mbrohen kundër droneve Shahed”, tha Zelenskyy në fjalimin e tij, duke iu referuar droneve “kamikaze” të projektuara nga Irani që Rusia ka përdorur në luftën e saj kundër Ukrainës që nga viti 2022.
“Ekipet tona janë tashmë në Emiratet e Bashkuara Arabe, Katar, Arabinë Saudite dhe në rrugën për në Kuvajt”, tha udhëheqësi ukrainas.
“Ne po punojmë me disa vende të tjera – marrëveshjet janë tashmë në fuqi. Ne nuk duam që ky terror i regjimit iranian kundër fqinjëve të tij të ketë sukses”, tha ai.
Javën e kaluar, udhëheqësi ukrainas tha se ekipet ushtarake ishin dërguar në disa shtete të Gjirit dhe në Jordani.
Zelenskyy, i cili u takua me kryeministrin e Mbretërisë së Bashkuar Keir Starmer dhe shefin e NATO-s Mark Rutte më herët të martën, tha se Rusia kishte marrë dronët Shahed-136 nga iranianët, të cilët “i kishin mësuar Rusisë si t’i lëshonte ato dhe i kishin dhënë asaj teknologjinë për t’i prodhuar ato”.
“Rusia më pas i përmirësoi ato. Dhe tani kemi prova të qarta se Shahed-ët iranianë të përdorur në rajon përmbajnë komponentë rusë”, tha Zelenskyy, duke i përshkruar dronët si të projektuar për “shkatërrim me kosto të ulët të infrastrukturës kritike të shtrenjtë”.
“Pra, ajo që po ndodh rreth Iranit sot nuk është një luftë e largët për ne, për shkak të bashkëpunimit midis Rusisë dhe Iranit”, tha ai.
“Regjimet në Rusi dhe Iran janë vëllezër në urrejtje, dhe kjo është arsyeja pse janë vëllezër në armë. Dhe ne duam që regjimet e ndërtuara mbi urrejtje të mos fitojnë kurrë – në asgjë”, shtoi ai.
Udhëheqësi ukrainas më pas iu drejtua aftësive të zhvilluara rishtazi të vendit të tij në luftën dhe prodhimin me dronë, duke pretenduar se 90 përqind e humbjeve ruse në vijat e frontit në Ukrainë po “shkaktohen nga dronët tanë”.
Ukraina ka kaluar nga prodhimi i dronëve detarë dhe ajrorë në prodhimin e interceptorëve që synojnë dronë, tha ai, duke shtuar se Ukraina është e aftë të prodhojë të paktën 2,000 interceptorë në ditë – gjysma e të cilëve kërkohen për mbrojtjen e saj dhe pjesa tjetër është në dispozicion për përdorim nga aleatët e Kievit.
“Nëse një Shahed duhet të ndalet në Emirate – ne mund ta bëjmë. Nëse duhet të ndalet në Evropë ose Mbretërinë e Bashkuar – ne mund ta bëjmë. Është çështje teknologjie, investimi dhe bashkëpunimi”, tha ai.
Ndërsa Ukraina është bërë një nga prodhuesit kryesorë në botë të interceptorëve të sofistikuar dhe të provuar në fushën e betejës, Presidenti i SHBA-së Donald Trump ka thënë se nuk ka nevojë për ndihmën e Ukrainës për të kundërshtuar dronët e Teheranit që synojnë objektiva ushtarake në Lindjen e Mesme.
Pas takimit me Zelenskyy në 10 Downing Street, Starmer tha se Presidenti rus Vladimir Putin “nuk mund të jetë ai që përfiton nga konflikti në Iran, qoftë ky çmimi i naftës apo heqja e sanksioneve”.
Gjatë vizitës së Zelenskyy të martën, Londra dhe Kievi nënshkruan një marrëveshje mbi një “partneritet mbrojtës”, i cili thuhet se kombinon “ekspertizën e Ukrainës dhe bazën industriale të Mbretërisë së Bashkuar për të prodhuar dhe furnizuar dronë dhe aftësi inovative”.
