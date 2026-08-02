Ukraina: FIGC veproi drejtë me Pirlon. Kushdo që ka lidhje me kompanitë ruse, mbështet luftën
Në një intervistë për Calcio e Finanza, Matvii Bidnyi, Ministri i Sporteve të Ukrainës, vlerësoi vendimin e FIGC-së për të mos emëruar Andrea Pirlon si trajner të ekipit kombëtar të Italisë për shkak të lidhjeve të tij me Fonbet, kompaninë ruse të basteve.
“Ne e mbështesim plotësisht vendimin e Federatës Italiane të Futbollit”, tha Bidnyi. “Është një qëndrim i fortë dhe parimor. Çdo lidhje tregtare me kompanitë ruse, përfshirë kompanitë e basteve, mbështet drejtpërdrejt ose tërthorazi luftën kundër Ukrainës”.
Prandaj, sipas Ministrit të Sporteve të Ukrainës, “çdo federatë, qytet dhe organizatë sportive mund të kundërshtojë ndikimin rus brenda mundësive të saj. Kur mijëra vendime të tilla mblidhen, agresori është vërtet i izoluar. Shpresojmë që kjo të krijojë një precedent për organet e tjera sportive evropiane që të vendosin etikën para biznesit”.
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