Vancouver Whitecaps i ofrojnë Tate Johnson zgjatje kontrate deri në sezonin 2029-30
Vancouver Whitecaps kanë nënshkruar zgjatjen e kontratës me mbrojtësin e majtë Tate Johnson, e cila shtrihet deri në sezonin 2029-30, me një opsion për sezonin 2030-31. Klubi bëri të ditur marrëveshjen të premten, duke vendosur një bazë afatgjatë për një lojtar të ri që ka hyrë shpesh në formacionin kryesor.
Sipas mlssoccer, 21-vjeçari, ndërkombëtar i grupmoshave të rinj të SHBA-së, ka regjistruar 1 gol dhe 5 asistë në 68 paraqitje në të gjitha kompeticionet që nga momenti kur u zgjodh i 15-ti në SuperDraftin e MLS 2025. Sezoni i fundit ishte i suksesshëm për të dhe për ekipin, që fitoi sërish Canadian Championship dhe arriti në finalet e Concacaf Champions Cup dhe të MLS Cup.
Drejtori sportiv Axel Schuster theksoi se Johnson ka bërë përparime të dukshme që nga mbërritja në klub dhe se klubi synon t’i mbështesë më tej zhvillimin e tij. Menaxhmenti vlerëson aftësitë e tij për t’u integruar shpejt në grup dhe ndikimin që ka pasur në paraqitjet e ekipit.
Johnson u shpreh i entuziazmuar për vazhdimësinë në Vancouver, duke përmendur marrëdhëniet me shokët e skuadrës, stafin dhe tifozët, si dhe dëshirën për të sjellë më shumë suksese për klubin dhe qytetin. Ai ka gjithashtu katër paraqitje për kombëtaret U-20 dhe U-21 të SHBA-së. Lajmi u publikua nga mlssoccer.
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