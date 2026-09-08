☀️
Tiranë 29°C · Kthjellët 08 September 2026
S&P 500 7,719 ▼0.38%
DOW 53,414 ▼0.51%
NASDAQ 26,507 ▼0.29%
NAFTA 94.35 ▲3.14%
ARI 4,435 ▼0.92%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1623 EUR/GBP 0.8586 EUR/CHF 0.9409 EUR/ALL 92.1512 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3482 EUR/TRY 56.3403 EUR/JPY 179.51 EUR/CAD 1.6057 EUR/USD 1.1623 EUR/GBP 0.8586 EUR/CHF 0.9409 EUR/ALL 92.1512 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3482 EUR/TRY 56.3403 EUR/JPY 179.51 EUR/CAD 1.6057
₿ CRYPTO
BTC $78,412 ▼ -1.33% ETH $2,474 ▼ -0.62% XRP $1.3865 ▼ -1.04% SOL $102.7400 ▼ -1.75%
S&P 500 7,719 ▼0.38 % DOW 53,414 ▼0.51 % NASDAQ 26,507 ▼0.29 % NAFTA 94.35 ▲3.14 % ARI 4,435 ▼0.92 % S&P 500 7,719 ▼0.38 % DOW 53,414 ▼0.51 % NASDAQ 26,507 ▼0.29 % NAFTA 94.35 ▲3.14 % ARI 4,435 ▼0.92 %
EUR/USD 1.1623 EUR/GBP 0.8586 EUR/CHF 0.9409 EUR/ALL 92.1512 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3482 EUR/TRY 56.3403 EUR/JPY 179.51 EUR/CAD 1.6057 EUR/USD 1.1623 EUR/GBP 0.8586 EUR/CHF 0.9409 EUR/ALL 92.1512 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3482 EUR/TRY 56.3403 EUR/JPY 179.51 EUR/CAD 1.6057
08 Sep 2026
Breaking
Hajdutët profesionistë terrorizojnë përsëri Francën, grabisin katër vepra arti me vlerë 9 mln euro në muzeun “Renoir� ISHP zbulon shkakun e helmimit të 139 personave në Fushë-Arrëz! Raporti: Erdhi nga ndotja e ujit të pijshëm, u gjetën Esc Përplasja mes biznesmenëve për pronën në Palasë, Filip Çakuli: VKM-ja për ta kthyer në ullishte pronën, një ‘deus e Italia “zhduk” VAR-in, asnjë thirrje dhe asnjë penallti nga teknologjia në 30 ndeshje Kategoria e Parë: Zgjidhet formacioni më i mirë i javës së parë, Kadiu në stol
Menu
Politika

Varrimi i Ratko Mlladiçit me nderime shtetërore, Berisha: Mbështetja e hapur për gjenocidin nga Vuçiç, sfidë ndaj qytetë

· 2 min lexim
Mbështetja e hapur për gjenocidin

Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka reaguar sot (8 shtator), pas ceremonisë së varrimit të Ratko Mlladiçit, duke akuzuar presidentin serb Aleksandër Vuçiç për mbështetje ndaj krimeve të luftës dhe gjenocidit në Bosnje.

Në një postim në Facebook, Berisha e cilëson ceremoninë si një “sfidë ndaj qytetërimit” dhe akuzon Vuçiçin se, përmes nderimeve shtetërore dhe pjesëmarrjes së gjerë në ceremoninë mortore, po dëshmon një qëndrim të rrezikshëm ndaj krimeve të kryera gjatë luftës në Bosnje.

Postimi i Berishës:

Mbështetja e hapur për gjenocidin nga Vuçiç, sfidë ndaj qytetërimit!

Të dashur miq,

Dje, me urdhër të presidentit të Serbisë së Madhe, Aleksandër Vuçiç, u varros me nderime të larta shtetërore e kishëtare dhe me pjesëmarrjen e mijëra e mijëra qytetarëve monstra e Bosnjës, gjenerali famëkeq Ratko Mladiç.

Me këtë akt të shëmtuar dhe çnjerëzor, presidenti i Serbisë së Madhe, Vuçiç, ish-idthar i flaktë i gjeneralit gjakatar dhe iniciator i nismës “Shtëpia për Ratkon” për ta fshehur atë nga drejtësia ndërkombëtare, dëshmon se për të dhe elitën e Beogradit gjenocidi ndaj një kombi tjetër, krimet e luftës dhe ato kundër njerëzimit janë nder dhe lavdi.

Ky akt është një vrasje dhe masakrim për së dyti i viktimave të Ratko Mlladiçit, është dëshmi e moralit kriminal të nacionalizmit serb dhe një sfidë e hapur për botën e qytetëruar. Gjithashtu, ky akt është dëshmi e pakontestueshme se Serbia e nderimit dhe lavdërimit të gjenocidit më të egër në Evropë pas Luftës së Dytë Botërore vazhdon të mbetet një kërcënim madhor për fqinjët e saj, paqen dhe stabilitetin në rajon“.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu