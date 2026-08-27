Vdes Ratko Mlladiç, “Kasapi i Bosnjës” i dënuar për gjenocid dhe krime lufte
Gjenerali serb i Bosnjës Ratko Mlladiç, i cili po vuante një dënim me burgim të përjetshëm për gjenocid në luftën e përgjakshme të viteve 1992-95 në Bosnjë, ka vdekur në qendrën e paraburgimit të Kombeve të Bashkuara në Hagë, raportoi të enjten televizioni Informer i Beogradit.
Në vitet 1990, Mladic u akuzua për krime lufte, krime kundër njerëzimit dhe gjenocid. Ai u arrestua në vitin 2011 dhe, në vitin 2017, Tribunali i Hagës e dënoi me burgim të përjetshëm.
Dikur, ai komandonte një ushtri, jepte urdhra dhe dukej i bindur se nuk do të mbante kurrë përgjegjësi. Në fund, vitet e fundit të jetës i kaloi pas hekurave.
Një kujtesë e dobishme për diktatorët dhe kriminelët e luftës të ditëve të sotme: Pushteti ka një fund. Urdhrat mbeten në arkiva. Dhe Haga di të presë.
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