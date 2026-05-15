Vendimet e Disiplinës, dënohet me 4 ndeshje pezullim Ilir Daja
Janë publikuar vendimet e Komisionit të Disiplinës dhe Etikës së FSHF-së për javën që lamë pas në futbollin shqiptar. trajneri i Dinamos, Ilir Daja, për sjellje josportive ndaj zyrtarëve të ndeshjes dënohet me 4 ndeshje pezullim nga aktiviteti. Edhe zyrtari i Besës, Romeo Bizhdili dënohet me 4 ndeshje pezullim nga veprimtaritë për shkelje të rregullave themelore të sjelljes së mirë, duke hyrë në fushën e lojës në mënyrë të paautorizuar dhe të parregullt.
Vendimet e plota:
Kundër vendimit lejohet ankim brenda 3 (tre) ditëve përpara Komisionit të Apelit.
