Arratisja e shqiptarit në Greqi, edhe një i dytë tentoi por u ndalua! Ky është automjeti i aksidentuar i autorëve!
Ndërsa vijojnë kërkimet ndaj 41-vjeçarit Gentian Çipi dhe bashkëpunëtorëve të tij, zbulohet se një i burgosur i dytë u përpoq të arratisej gjatë operacionit të armatosur, por u ndalua nga oficerët e burgut.
Policia greke njoftoi se po kryen një kërkim për të gjetur një të burgosur 41-vjeçar shqiptar i cili u arratis të premten në mbrëmje gjatë transferimit të tij në spitalin e Serres në Greqi.
Bashkëpunëtorë të armatosur të të arratisurit imobilizuan oficerët e burgut duke përdorur automjete që ngjanin me makina policie dhe kallashnikovë, ndërsa i morën edhe një armë shërbimi.
Autoritetet gjetën një automjet të braktisur me armë pranë spitalit, ndërsa po hetojnë për përfshirjen e një makine të djegur të gjetur në zonën e Volvës.
Gjatë incidentit, oficerët e burgut penguan arratisjen e një të burgosuri të dytë i cili ishte në të njëjtin automjet transporti me 41-vjeçarin, informon “Protothema”.
“Policia Helenike ka nisur një kërkim për të gjetur dhe arrestuar të burgosurin 41-vjeçar shqiptar që u arratis në film të premten në mbrëmje në Serres dhe bashkëpunëtorët e tij që organizuan operacionin e arratisjes dhe e rrëmbyen atë nga duart e oficerëve të burgut gjatë transferimit të tij në spital”, thanë autoritetet.
Sipas informacioneve, pranë spitalit është gjetur një automjet i aksidentuar, i cili u gjet në një rrugë anësore me dhe, i përplasur dhe brenda tij ishte një kallashnikov me fishekë. Njëkohësisht, po hetohet edhe përfshirja e një makine të dytë, e cila u gjet plotësisht e djegur në zonën e Volvës.
Ndërkohë, në kohën e arratisjes së të dënuarit 41-vjeçar shqiptar, një i burgosur i dytë, i cili ndodhej në të njëjtin furgon transferimi, dyshohet se u përpoq të arratisej. Megjithatë, oficerët e burgut e shtynë atë përsëri brenda dhe ai nuk mundi të arratisej me të burgosurin tjetër.
Si ndodhi arratisja?
Kujtohet se arratisja kinematografike ndodhi afërsisht në orën 23:30 kur mjeti i transportit ndodhej në oborrin e spitalit, konkretisht jashtë krahut psikiatrik. Në atë moment, brenda furgonit ndodheshin i burgosuri dhe dy persona, të cilët, sipas të njëjtave informacione, i përkasin rojes së jashtme të burgut.
Më pas, bashkëpunëtorët e 41-vjeçarit u shfaqën me automjete që dukeshin si automjete policie. Nga informacionet e deritanishme, nuk duket se autorët e krimit mbanin veshur uniforma policie ose se shfaqeshin si anëtarë të OPKE-së. Megjithatë, një nga automjetet dyshohet se ishte një Nissan Navara, e ngjashme me ato të përdorura nga OPKE-ja, dhe kishte edhe një sinjalizues të vogël.
Kjo bëri që shoqëruesit e të burgosurve të besonin fillimisht se ishin oficerë policie. Pamja ndryshoi brenda sekondave, kur personat që ndodheshin në të dolën nga mjeti duke mbajtur kallashnikovë.
Me armë zjarri, ata imobilizuan rojet dhe ndihmuan 41-vjeçarin të arratisej, ndërsa, sipas të njëjtave informacione, ata morën edhe armën e shërbimit të një oficeri burgu. Më pas ata hipën në automjetet e tyre dhe u zhdukën.
Në kohën e arratisjes , brenda spitalit ndodheshin dy të burgosur të tjerë, të cilët ishin transportuar me një eskortë tjetër.
I arratisuri është një shtetas shqiptar, 41 vjeç, i cili, sipas informacioneve, ishte arrestuar vitin e kaluar nga oficerët e Krimit të Organizuar për tentativë vrasjeje në Selanik, në një incident në një mensë, ndërsa dyshohet se ishte përfshirë edhe në raste armësh dhe droge.
Pas arratisjes, autoritetet u njoftuan dhe nisën kërkime të gjera si për 41-vjeçarin ashtu edhe për personat e armatosur që morën pjesë në operacionin e tij të organizuar të arratisjes. Deri më tani, ata nuk janë gjetur.
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