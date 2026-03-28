Vizita e Albin Kurtit në Francë, Vuçiç paralajmëron “lëvizje të rrezikshme” në Veri, pretendon se kryeministri i …
Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç, ka hedhur dyshime dhe paralajmërime rreth vizitës së Kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti, në Francë. Sipas Vuçiçit, gjatë takimit me Presidentin Emmanuel Macron në Pallatin Elize, Kurti mund të kërkojë autorizimin për të dërguar Forcën e Sigurisë së Kosovës (FSK) në veriun e vendit, zonë me shumicë serbe. Ai gjithashtu pretendon se Kryeministri i Kosovës mund të kërkojë që Serbia të mos përdorë kurrë armë kundër Kosovës dhe që NATO-ja të tërhiqet nga zonat tokësore të sigurisë. Vuçiç i konsideroi këto pretendime si një sulm të drejtpërdrejtë ndaj paqes dhe popullsisë serbe Qeveria e Kosovës ende nuk ka komentuar mbi këto pretendime.
Takimi Kurti–Macron
Kryeministri Albin Kurti zhvilloi ditën e djeshme vizitë zyrtare në Francë, ku u prit në Pallatin Elize nga Presidenti Emmanuel Macron. Takimi përfshiu një drekë pune dhe diskutime mbi thellimin e partneritetit Kosovë-Francë, mbështetjen për integrimin evropian të Kosovës dhe bashkëpunimin në çështje të sigurisë rajonale. Në takim morën pjesë edhe Ministri Francez i Deleguar për Evropën, Benjamin Haddad, Ambasadori i Kosovës në Francë, Mehdi Halimi, dhe Konsulli i Përgjithshëm në Strasburg, Lulzim Hiseni. U theksua roli pozitiv i vazhdueshëm i NATO-s, përkatësisht i KFOR-it, si dhe i misioneve të Bashkimit Evropian. Kryeministri Kurti nënvizoi progresin në 35 nga 38 fusha reformash, sipas raportit të fundit të BE-së, duke renditur Kosovën ndër vendet më të suksesshme në rajon. Ai kërkoi mbështetjen e Francës për integrimin evropian të Kosovës dhe për anëtarësimin në organizata ndërkombëtare.
Reagimi i Vuçiçit
Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiç, tha në televizionin Prva në Beograd, se kryeministri Kurti mund t’i kërkojë liderit francez plotësimin e ca kushteve “kundër popullit serb”. Sipas presidentit serb, Kurti ka shkuar në Paris me “dy kërkesa”: që Serbisë t’i vendoset kusht për të mos përdorur kurrë armë kundër shqiptarëve, përkatësisht kundër Kosovës, dhe që NATO-ja të largohet nga zona tokësore e sigurisë, në mënyrë që Forca e Sigurisë së Kosovës të mund të shkojë në veriun e vendit të banuar me shumicë serbe. Vuçiç pretendon se “agjendën e Kurtit në Paris” e ka mësuar përmes “njerëzve tanë në rrethin e Kurtit”. Mes tjerash, Vuçiç ka thënë se shpreson që NATO-ja “nuk do t’i mbështesë këto kërkesa dhe jam i sigurt që as Macron nuk do t’i mbështesë”. “Ky do të ishte sulm i drejtpërdrejtë ndaj paqes, sulm i drejtpërdrejtë ndaj popullsisë sonë, ndaj gjithë Serbisë, dhe jam pothuajse i sigurt se kjo nuk do të ndodhë”, tha Vuçiç. Shqetësimet e Kosovës për armatosjen e Serbisë dhe veriu Pretendimet e Vuçiçit vijnë në një kohë kur autoritetet kosovare kanë shprehur shqetësim pasi Serbia bleu raketat balistike supersonike CM-400 nga Kina në fillim të muajit.
Detaje nga takimi
Kurti foli për sigurinë e Kosovës, duke përfshirë sigurinë e kufijve, ngritjen e kapaciteteve vendore mbrojtëse, raportet me Serbinë dhe procesin e dialogut në Bruksel për zbatimin e marrëveshjes për normalizim të plotë. Ai theksoi gjithashtu bashkëpunimin me aleatët veri-atlantikë dhe sigurinë rajonale në Ballkan. Në fokus ishin edhe planet për edukimin dhe investimet ekonomike, si dhe organizimi i forumeve të reja të biznesit Kosovë–Francë. Lojërat Mesdhetare 2030, që do të mbahen në Kosovë, kërkojnë mbështetjen dhe angazhimin e Francës për përgatitjet e tyre.
Shqetësimet për armatosjen dhe sigurinë
Pretendimet e Vuçiçit vijnë pas shqetësimeve të autoriteteve kosovare për blerjen e raketave CM-400 supersonike nga Kina nga Serbia. Ministri i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, ka paralajmëruar se Serbia po tregon “tendenca hegjemoniste” ndaj vendeve fqinje. Ushtria serbe zhvilloi stërvitje pranë kufirit jugor të Kosovës, në fshatin Muhovc, megjithëse KFOR bëri të ditur se aktiviteti ishte i planifikuar dhe nuk përbënte rrezik. Kosova dhe Serbia ndajnë një vijë kufitare prej rreth 400 kilometrash. FSK-ja nuk ka të drejtë të veprojë në veriun me shumicë serbe pa pëlqimin paraprak të KFOR-it, sipas marrëveshjes së vitit 2013. FSK-ja është në proces të shndërrimit në ushtri, i cili pritet të përfundojë më 2028.
The post Vizita e Albin Kurtit në Francë, Vuçiç paralajmëron “lëvizje të rrezikshme” në Veri, pretendon se kryeministri i … appeared first on Sot News | Lajme.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.