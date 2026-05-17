Tiranë 18°C · Pjesërisht vranët 17 May 2026
S&P 500 7,409 ▼1.24%
DOW 49,526 ▼1.07%
NASDAQ 26,225 ▼1.54%
NAFTA 101.02 ▲4.23%
ARI 4,562 ▼2.63%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1632 EUR/GBP 0.8721 EUR/CHF 0.9147 EUR/ALL 95.5425 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4070 EUR/TRY 53.0027 EUR/JPY 184.55 EUR/CAD 1.5985 EUR/USD 1.1632 EUR/GBP 0.8721 EUR/CHF 0.9147 EUR/ALL 95.5425 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4070 EUR/TRY 53.0027 EUR/JPY 184.55 EUR/CAD 1.5985
₿ CRYPTO
BTC $78,260 ▲ +0.4% ETH $2,191 ▲ +0.66% XRP $1.4192 ▲ +0.4% SOL $86.4400 ▲ +0.15%
S&P 500 7,409 ▼1.24 % DOW 49,526 ▼1.07 % NASDAQ 26,225 ▼1.54 % NAFTA 101.02 ▲4.23 % ARI 4,562 ▼2.63 % S&P 500 7,409 ▼1.24 % DOW 49,526 ▼1.07 % NASDAQ 26,225 ▼1.54 % NAFTA 101.02 ▲4.23 % ARI 4,562 ▼2.63 %
EUR/USD 1.1632 EUR/GBP 0.8721 EUR/CHF 0.9147 EUR/ALL 95.5425 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4070 EUR/TRY 53.0027 EUR/JPY 184.55 EUR/CAD 1.5985 EUR/USD 1.1632 EUR/GBP 0.8721 EUR/CHF 0.9147 EUR/ALL 95.5425 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4070 EUR/TRY 53.0027 EUR/JPY 184.55 EUR/CAD 1.5985
17 May 2026
Breaking
Produktiviteti, pse BB e nxjerr të rritur? Lezhë, Ansambli “Çiftelia” feston 60-vjetorin PD-ja fushatë për zgjedhjet pa garë/ Zbardhet udhëzimi për 23 majin, Berisha cakton përfaqësues të vetin në çdo komision VLEN: BDI 20 vite në pushtet, nuk arriti ta zgjidhë çështjen e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe Kosova ka aleatë për NATO, por a e ka veten?
Menu
Maqedonia

VLEN: BDI 20 vite në pushtet, nuk arriti ta zgjidhë çështjen e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe

· 2 min lexim

VLEN ka reaguar ashpër ndaj Bashkimi Demokratik për Integrim se po tenton të instrumentalizojë protestën e studentëve për interesa politike dhe rikthim në skenën politike.

Në reagimin e tyre, nga VLEN thonë se “i gjithë opinioni tashmë e ka kuptuar se disa ‘studentë’ i janë futur lojës së pistë të BDI-së”, duke pretenduar se protestuesit nuk përfaqësojnë interesat reale të studentëve, por agjendën politike të partisë opozitare shqiptare.

Sipas tyre, protestat po përdoren për “t’i rikthyer në jetë” figurat e BDI-së, si Bujar Osmani, Blerim Bexheti dhe Talat Xhaferi, për të cilët thonë se “shqiptarët i përzunë me votë”.

Nga VLEN akuzojnë se pas 20 vitesh në pushtet, BDI nuk arriti ta zgjidhë çështjen e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe, ndërsa tani, sipas tyre, po përpiqet të mobilizojë të rinjtë dhe fëmijët e funksionarëve të saj për protesta politike.

“Pyetja është e thjeshtë: kundër kujt po protestojnë? Kundër prindërve të tyre”, thuhet në reagim.

Koalicioni vlerëson se kjo “lojë politike” është “e tejdukshme dhe e dështuar që në nisje”, duke shtuar se nuk do të lejojë që studentët të përdoren për interesa partiake.

Nga VLEN premtojnë se do ta zgjidhin çështjen e provimit të jurisprudencës në gjuhën shqipe, si dhe temat e tjera që, sipas tyre, kanë mbetur të pazgjidhura nga qeverisja e mëparshme e BDI-së.

“Koha e agallëkut politik ka marrë fund. Studentët nuk janë pronë e BDI-së, e as gomë shpëtimi për funksionarët e dëshpëruar të një partie të shkërmoqur”, thuhet në fund të reagimit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë