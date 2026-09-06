☀️
Tiranë 35°C · Kthjellët 06 September 2026
S&P 500 7,719 ▼0.38%
DOW 53,414 ▼0.51%
NASDAQ 26,507 ▼0.29%
NAFTA 91.48 ▲0.2%
ARI 4,477 ▼1.39%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1614 EUR/GBP 0.8593 EUR/CHF 0.9407 EUR/ALL 92.1646 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3405 EUR/TRY 56.2465 EUR/JPY 181.43 EUR/CAD 1.6061 EUR/USD 1.1614 EUR/GBP 0.8593 EUR/CHF 0.9407 EUR/ALL 92.1646 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3405 EUR/TRY 56.2465 EUR/JPY 181.43 EUR/CAD 1.6061
₿ CRYPTO
BTC $80,013 ▲ +0.52% ETH $2,500 ▲ +1.84% XRP $1.4207 ▲ +1.11% SOL $106.5700 ▲ +3.88%
S&P 500 7,719 ▼0.38 % DOW 53,414 ▼0.51 % NASDAQ 26,507 ▼0.29 % NAFTA 91.48 ▲0.2 % ARI 4,477 ▼1.39 % S&P 500 7,719 ▼0.38 % DOW 53,414 ▼0.51 % NASDAQ 26,507 ▼0.29 % NAFTA 91.48 ▲0.2 % ARI 4,477 ▼1.39 %
EUR/USD 1.1614 EUR/GBP 0.8593 EUR/CHF 0.9407 EUR/ALL 92.1646 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3405 EUR/TRY 56.2465 EUR/JPY 181.43 EUR/CAD 1.6061 EUR/USD 1.1614 EUR/GBP 0.8593 EUR/CHF 0.9407 EUR/ALL 92.1646 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3405 EUR/TRY 56.2465 EUR/JPY 181.43 EUR/CAD 1.6061
06 Sep 2026
Breaking
DETAJE / Kush janë të arrestuarit në Sarandë? Grupi i drogës drejtohej nga Altin Arapi… Horoskopi ditor për nesër, e Hënë 7 Shtator 2026 Rriten rastet me fruth, 8 mijë e 540 fëmijë u vaksinuan deri në gusht VLEN: Rritje ekonomike prej 4,3 për qind, rreth 20 milionë euro për kompanitë vendore Rama: Është një eksperiment social dhe ekonomik që një kryeqytet të drejtohet pa kokë!
Menu
Maqedonia

VLEN: Ekonomia u rrit 4,3% në tremujorin e dytë, 20 milionë euro për zgjerimin e prodhimit dhe vende të reja pune

· 1 min lexim

Partia në pushtet VLEN ka reaguar pas të dhënave për rritjen ekonomike në tremujorin e dytë, duke theksuar se ekonomia e vendit është rritur me 4,3 për qind.

Sipas VLEN-it, rritja është shoqëruar me rritje të investimeve, eksportit dhe industrisë përpunuese.

Në kumtesë thuhet se investimet janë rritur me 16,5 për qind, eksporti me 10,4 për qind, ndërsa industria përpunuese me 4,1 për qind.

“Rritja ekonomike prej 4,3 për qind në tremujorin e dytë është lajm i mirë për vendin. Edhe më e rëndësishme është se pas kësaj rritjeje qëndrojnë investimet, eksporti dhe industria përpunuese”, thuhet në kumtesën e VLEN-it.

Partia thekson gjithashtu se përmes Ministrisë së Ekonomisë dhe Punës, këtë vit janë ndarë 1,23 miliardë denarë, apo rreth 20 milionë euro, për kompanitë vendore. Sipas kumtesës, fondet janë paraparë për kompanitë që synojnë zgjerimin e prodhimit, blerjen e pajisjeve dhe hapjen e vendeve të reja të punës.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu