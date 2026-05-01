S&P 500 7,240 ▲0.43 % DOW 49,572 ▼0.16 % NASDAQ 25,136 ▲0.98 % NAFTA 102.20 ▼2.73 % ARI 4,635 ▲0.12 % S&P 500 7,240 ▲0.43 % DOW 49,572 ▼0.16 % NASDAQ 25,136 ▲0.98 % NAFTA 102.20 ▼2.73 % ARI 4,635 ▲0.12 %
EUR/USD 1.1719 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9182 EUR/ALL 96.0080 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.5937 EUR/TRY 52.9476 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.5944 EUR/USD 1.1719 EUR/GBP 0.8638 EUR/CHF 0.9182 EUR/ALL 96.0080 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.5937 EUR/TRY 52.9476 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.5944
Maqedonia

VLEN paralajmëron investim prej 74 milionë euro në shëndetësi, përfshirë dhe Spitalin klinik në Tetovë

Koalicioni VLEN informoi se rajoni i Pollogut pritet të përfitojë nga një investim i madh në sektorin e shëndetësisë, i cili synon modernizimin e plotë të Spitalit Klinik në Tetovë.

Koalicioni VLEN informoi se rajoni i Pollogut pritet të përfitojë nga një investim i madh në sektorin e shëndetësisë, i cili synon modernizimin e plotë të Spitalit Klinik në Tetovë.

Sipas kumtesës së koalicionit VLEN, projekti kap vlerën prej rreth 74 milionë euro dhe konsiderohet si ndër investimet më të mëdha shëndetësore të realizuara ndonjëherë në këtë zonë.

Projekti përfshin rikonstruimin e kapaciteteve ekzistuese, ndërtimin e pavijoneve të reja dhe pajisjen me teknologji moderne, me qëllim përmirësimin e cilësisë së shërbimeve për pacientët. Nga ky investim pritet të përfitojnë drejtpërdrejt mbi 250 mijë qytetarë, duke reduktuar nevojën për trajtim jashtë rajonit.

Nga VLEN theksojnë se ky projekt do të ndikojë ndjeshëm në rritjen e kapaciteteve shëndetësore në Pollog, duke krijuar kushte më të mira për pacientët dhe stafin mjekësor. Ata shtojnë se, pas viteve të gjata mungese investimesh, ky është një hap i rëndësishëm drejt përmirësimit të sistemit shëndetësor në rajon.

Lexo Gjithashtu