Vlora çel sezonin turistik 2026, mijëra qytetarë marrin pjesë në koncert në zemër të Lungomares
Vlora çel në mënyrë madhështore sezonin turistik 2026. Me një koncert spektakolar në zemër të Lungomares, mijëra qytetarë dhe turistë kanë mbushur sheshin për të festuar nisjen e një sezoni që premton të jetë fantastik për qytetin bregdetar.
Në skenën e ngritur pranë detit performuan disa nga këngëtarët më të njohur shqiptarë, duke krijuar një atmosferë festive që zgjati deri në orët e vona të mbrëmjes. Muzika, fishekzjarret dhe energjia e publikut e kthyen Lungomaren në epiqendrën e festës.
Aktivitetet e organizuara gjatë gjithë ditës, nga garat sportive deri te spektaklet artistike, sollën gjallëri në çdo cep të qytetit, ndërsa hapja zyrtare e sezonit turistik konfirmoi edhe një herë Vlorë si një nga destinacionet më të preferuara të verës në Shqipëri.
