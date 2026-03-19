☁️
Tiranë 15°C · Vranët 19 March 2026
S&P 500 6,587 ▼0.57%
DOW 45,863 ▼0.78%
NASDAQ 22,007 ▼0.66%
NAFTA 96.41 ▲1%
ARI 4,617 ▼5.71%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9087 EUR/ALL 96.0260 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4475 EUR/TRY 50.8071 EUR/JPY 182.78 EUR/CAD 1.5751 EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9087 EUR/ALL 96.0260 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4475 EUR/TRY 50.8071 EUR/JPY 182.78 EUR/CAD 1.5751
₿ CRYPTO
BTC $69,698 ▼ -2.34% ETH $2,127 ▼ -3.05% XRP $1.4446 ▼ -0.47% SOL $88.4400 ▼ -0.9%
19 Mar 2026
Breaking
Hetimet për abuzime me fondet IPARD 2, ish-ministrja Frida Krifca dëshmon në SPAK ‘Nuk e di si ju mban toka’/ Rozana Radi shpërthen pas lajmit të rremë për vdekjen e saj Paketa e Maleve, miratohen zonat prioritare në 9 bashki Shtyhet seanca për dosjen “ARRSH” Lajm shumë i keq për Kosovën, Leon Avdullahu mungon ndaj Sllovakisë
Menu
Kronika

Vrasja e Fatbardh Licit, kalon për gjykim dosja ndaj Safet Bajrit dhe të tjerëve

· 2 min lexim

Gjykata e Posaçme kalon për gjykim dosjen ndaj të akuzuarve për vrasjen e Fatbardh Licit në vitin 2018 në Shkodër. Të pandehur në këtë proces janë Safet Bajri, Astmer Bilali, Behar Bajri dhe Eria Ago.

Sipas SPAK, vrasja e Licit është kryer për hakmarrje nga Safet Rustemi (Bajri), Behar Brajoviq dhe Astmer Bilali, ndërsa ndihmëse e tyre ka qenë edhe Eria Ago, ish-partnere e Safet Bajrit. Ata akuzohen zyrtarisht për “vrasje meparamendim” për hakmarrje, “grup të strukturuar kriminal”, “kryerje të vepravenga organizata dhe grupi kriminal” dhe “armëmbajtje pa leje”. Ndërsa e pandehura Eria Ago, akuzohet për “përkrahje të autorit të krimit”.

Hetimi i SPAK, i ndihmuar edhe të dhënat e SKY ECC të sjella nga agjencitë partnere, ka zbuluar se vrasja e Fatbardh Licit ka qenë një nga ngjarjet kriminale të ndodhur në një zinxhir krimesh mes familjes Bajri dhe Lici në qytetin verior, konflikte që, sipas Prokurorisë së Posaçme, janë lidhur me kontrollin e territorit të qytetit të Shkodrës.

SPAK pretendon se ekzekutimi i Licit ka ardhur si përgjigje ndaj vrasjes së Boran Bërçanës dhe bashkëshortes së tij, Silvi Ndoci në korrik 2018 në Shkodër, ngjarje që i pandehuri Behar Brajoviq ia ka atribuar Ibrahim Licit, nipit të Fatbardh Licit.

Në shenjë hakmarrjeje, të pandehurit kanë organizuar dhe vënë në zbatim planin për vrasjen e Fatbardh Licit më 10 gusht 2018 në Shkodër. Ata kanë ditur orën se kur Fatbardh Lici shkonte për kafe tek lokali me qira i të vëllait, Sokol Lici.

Sipas SPAK, Safet Bajri (Rustemi) dhe Astmer Bilali janë afruar përmes një automjeti “Mercedes” të vjedhur. Nga dera e pasagjerit ka zbritur i pandehuri Astmer Bilali, i cili ka qëlluar me armë zjarri në drejtim të Fatbardh Licit, duke e lënë atë të vdekur. Mjeti është djegur më pas në zonën e Dobraçit.

Referuar hetimit të SPAK, pas krimit Safet Rustemi ka qëndruar në Shkodër, ndërsa Bilali është larguar drejt Tiranës së bashku me të pandehurën Eria Ago, që rezulton të ketë përkrahur autorët pas kryerjes së vrasjes.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu