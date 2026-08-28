Një ish-yll i Mets, Jose Iglesias, debuton në Broadway me ‘Buena Vista Social Club’
Jose Iglesias, ish-yll i New York Mets, bëri debutin e tij në Broadway të enjten gjatë një performancë të shfaqjes “Buena Vista Social Club”, ku interpretoi rolin e Narratorit. Në skenë ai njihet me emrin artistik Candelita.
Siç raporton Bleacher Report, shfaqja “Buena Vista Social Club” nisi off-Broadway në 2023 dhe u hap në Gerald Schoenfeld Theatre në mars të vitit 2025, ku Iglesias u përfshi në kast.
Iglesias nisi të prodhojë muzikë në 2024 pas nënshkrimit me Mets, dhe kënga e tij “OMG” pati sukses; me të ai performoi gjatë festimeve të Home Run Derby 2024.
Lajmin për debutin e tij e përcolli po ashtu Bleacher Report.
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