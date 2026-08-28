Identiteti i ri i St. Louis CITY shënon kthesën historike
St. Louis CITY po përjeton një formë të jashtëzakonshme në Major League Soccer: një seri prej 12 ndeshjesh pa humbje që i ka ngjitur nga vendet e fundit të Konferencës Perëndimore deri në vendin e gjashtë, duke i vendosur sërish në garën për Playoff-in. Nën drejtimin e trajnerit Yoann Damet, skuadra ka zhvilluar një futboll të kontrolluar e të bazuar në posedim, me kombinime të shpejta dhe ndryshime të shpeshta të loje që shtrijnë mbrojtjet kundërshtare. Emra të rinj si Simon Becher, Dante Polvara dhe Daniel Edelman kanë nxjerrë në pah formën më të mirë të karrierës së tyre dhe kanë kontribuar në transformimin e ekipit.
Siç raporton mlssoccer, remonti u arrit pjesërisht duke ruajtur elementet më energjike të modelit të lojës që vendosi drejtori sportiv Lutz Pfannenstiel kur CITY hyri në ligë, por edhe përmes përmirësimeve në organizim dhe rekrutim. Sporting director Corey Wray, pasardhësi i Pfannenstiel, tha se pavarësisht fillimit të vështirë të sezonit — me vetëm një fitore në dhjetë ndeshje — treguesit dhe shanset e krijuara treguan progres; tani bëhej puna për të besuar në projekt dhe për të vendosur durim ndaj rezultateve negative të një periudhe.
Skuadra ka treguar gjithashtu karakter: fitore thelbësore 2-1 kundër Houston Dynamo dhe rikthime dramatike në rrugëtimin e Kupës së SHBA-së, ku ata do të ndeshen në semifinal me Colorado Rapids. Damet ka shprehur kënaqësinë për identitetin e klubit dhe mënyrën se si ekipi mbron dhe sulmon, duke theksuar se lojtarët po e shijojnë modelin e lojës dhe ambientin që stafi po përpiqet të krijojë.
Edhe me këtë përparim, klubi ka përjetuar largime të rëndësishme që kanë shkaktuar debat te tifozët. Marcel Hartel, goleadori kryesor i sezonit, u transferua këtë muaj te Hannover 96 të Gjermanisë për një shumë të raportuar rreth 1 milion dollarë, për arsye familjare që ai vetë përmendi; ndërsa Eduard Löwen — lideri i asisteve të klubit dhe figurë shumë e dashur — u transferua te San Jose Earthquakes, pasi palët nuk arritën marrëveshje për rinovimin e kontratës dhe ai kërkoi një zgjidhje për situatën personale që pati vështirësi vitin e kaluar. Këto lëvizje kanë ushqyer papajtueshmëri brenda bazës së tifozëve dhe një pritshmëri të madhe për forca shtesë para mbylljes së afatit kalimtar.
Klubi ka gjithashtu ambicie afatgjata: gjatë verës u bleu një tjetër lojtar si Designated Player, Carlo Holse, dhe drejtuesit synojnë të sjellin edhe një sulmues tipik numër 9 për të udhëhequr repartin ofensiv. Me mbështetjen e pronarëve për të rritur projektin dhe një komunitet me histori të thellë futbolli që mbush stadiumin në çdo ndeshje, drejtuesit synojnë jo vetëm trofe, si Kupën e SHBA-së, por edhe ndërtimin e një strukture të qëndrueshme për vitet e ardhshme — sipas mlssoccer.
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