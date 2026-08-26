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26 Aug 2026
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NBA

Warriors vendosin shiritin ‘Nellie’ në uniforma për nder të trajnerit Don Nelson për sezonin 2026-27

· 2 min lexim

Golden State Warriors njoftuan se gjatë gjithë sezonit 2026-27 do të mbajnë në supet e uniformave një shirit me mbishkrimin “Nellie” për të nderuar trajnerin e ndjerë dhe anëtarin e Naismith Hall of Fame, Don Nelson. Nelson ndërroi jetë më 9 gusht në moshën 86-vjeçare.

Siç raporton Bleacher Report, Nelson drejtoi Warriors për 11 sezone në dy periudha (1988–1995 dhe 2006–2010). Me Golden State ai arriti një bilanc 422-443 në sezonin e rregullt dhe e çoi skuadrën në playoffs pesë herë. Skuadrat e tij të fundviteve 1980 dhe fillimit të 1990 (1989–1991) njiheshin për sulmin atraktiv të quajtur Run TMC, me Tim Hardaway, Chris Mullin dhe Mitch Richmond. Në rikthimin e tij si trajner, në 2007, Warriors si farë e tetë surprizuan Mavericks (67-15), duke bërë historinë si hera e parë që një farë e tetë eliminoi një farë të një në një seri prej shtatë ndeshjesh.

Nelson kishte një karrierë si trajner që zgjati 31 sezone në NBA, duke drejtuar edhe Milwaukee Bucks, Dallas Mavericks dhe New York Knicks. Ai fitoi 1,335 ndeshje në sezonin e rregullt — shifra e dytë më e madhe për një trajner në histori — dhe ka 75 fitore në playoff, renditur e 15-ta në të gjitha kohët. Megjithëse nuk fitoi kurrë titull si trajner, ai u shpërblye tre herë me çmimin NBA Coach of the Year; më parë, si lojtar, fitoi pesë kampionate me Boston Celtics (1965–1976) dhe u fut në Hall of Fame në 2012.

Warriors do të nisin sezonin e rregullt 2026-27 më 21 tetor ndaj Los Angeles Lakers në transfertë, dhe shiritin “Nellie” do ta mbajnë gjatë gjithë kampanjës si nderim për trashëgiminë e tij, siç përmend edhe Bleacher Report.

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