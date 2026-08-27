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NBA

Michael Jordan nuk pritet të rikthehet në mbulimin e NBA-së nga NBC për sezonin 2026-27

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Michael Jordan, i cili sezonin e kaluar veproi si bashkëpunëtor i veçantë në transmetimet e NBC për ndeshjet e NBA-së, pati paraqitje të kufizuara në ekran. Pjesëmarrjet e tij zgjatën pak dhe nuk u përqendruan tek ngjarjet e përditshme të ligës, ndërsa një bisedë e gjatë me Mike Tirico u ndau në disa segmente gjatë vitit.

Siç raporton Bleacher Report, Michael McCarthy i Front Office Sports shkroi se Jordan nuk pritet të rikthehet te mbulimi i NBA-së për sezonin 2026-27 nga NBC. McCarthy pohoi gjithashtu se rrjeti nuk dha një koment për këtë çështje dhe theksoi se Jordan, i cili shpesh merr vendime të paparashikueshme, mund të ndryshojë mendje.

Pavarësisht se konsiderohet një nga lojtarët më të mëdhenj në histori, 63-vjeçari zakonisht shmang të shprehë opinione publike rreth ligës. Në rolin e tij të fundit on-air, shfaqjet ishin të rralla dhe nuk u fokusuan drejtpërdrejt te zhvillimet e ditës në NBA, çka la një prani të kufizuar televizive gjatë sezonit.

Që nga shitja e shumicës së aksioneve të Charlotte Hornets në 2023, Jordan i ka përqendruar përpjekjet kryesisht te NASCAR, ku është bashkëpronar i 23XI Racing së bashku me pilotin Denny Hamlin. Pas këtyre raporteve, ai pritet të ketë më shumë kohë për angazhimet e tij jashtë basketbollit, sipas Bleacher Report.

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