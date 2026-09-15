“Widow’s Bay” triumfon në Emmy 2026, “The Pitt” shpallet sërish seriali më i mirë dramatik
LOS ANGELES, 15 shtator, ATSH/ “Widow’s Bay” ishte protagonisti i madh i edicionit të 78-të të çmimeve Emmy, duke fituar 14 trofe dhe duke vendosur një rekord të ri për numrin më të madh të çmimeve të fituara nga një serial komedi në një sezon. Ceremonia u zhvillua në Los Angeles, nën drejtimin e aktores Mariska Hargitay.
Produksioni i Apple TV fitoi çmimin kryesor për serialin më të mirë komedi, ndërsa triumfi u shtri edhe në kategoritë e aktrimit. Matthew Rhys u shpall aktori më i mirë në një serial komedi, ndërsa Kate O’Flynn dhe Stephen Root fituan respektivisht çmimet për aktoren dhe aktorin më të mirë në rol dytësor. “Widow’s Bay” mori gjithashtu çmimet për regjisorin dhe skenarin më të mirë në kategorinë e komedisë.
Në kategorinë dramatike, “The Pitt” fitoi për të dytin vit radhazi çmimin për serialin më të mirë dramatik. Noah Wyle u shpall aktori më i mirë në një dramë për interpretimin e tij në serialin e HBO Max.
Një tjetër moment historik ishte fitorja e Jean Smart, e cila mori për të pestën herë radhazi çmimin për aktoren më të mirë në komedi për rolin në “Hacks”. Me këtë sukses, Smart arriti në tetë çmime Emmy për aktrim, duke barazuar rekordin e vendosur nga Cloris Leachman dhe Julia Louis-Dreyfus.
Çmimin për aktoren më të mirë në një serial dramatik e fitoi Rhea Seehorn për “Pluribus”, ndërsa Allison Janney u shpall aktorja më e mirë në rol dytësor në dramë për “The Diplomat”. Tom Pelphrey fitoi në kategorinë e aktorit më të mirë në rol dytësor për “Task”.
Në kategorinë e miniserialeve, çmimi kryesor shkoi për “DTF St. Louis”. Matthew Rhys fitoi gjithashtu çmimin për aktorin më të mirë në një miniserial ose film televiziv për “The Beast in Me”, ndërsa Sally Field u shpall aktorja më e mirë për “Remarkably Bright Creatures”.
Mes fituesve të tjerë ishin “The Traitors” për programin më të mirë të konkurrencës televizive dhe “The Late Show with Stephen Colbert” për programin më të mirë të varieteteve.
Në një tjetër moment të veçantë të mbrëmjes, Michael J. Fox u nderua me çmimin “Bob Hope Humanitarian Award”, ndërsa ceremonia përfshiu edhe homazhe për figura të rëndësishme të televizionit dhe kinemasë.
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