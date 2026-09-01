Women’s Champions League, Emanuela Rusta gjykon duelin Paris SG–Frankfurt
Arbitrja shqiptare Emanuela Rusta do të jetë në krye të një tjetër sfide të rëndësishme europiane. Ajo është caktuar të drejtojë ndeshjen e kthimit të raundit të tretë kualifikues të UEFA Women’s Champions League mes Paris Saint-Germain dhe Frankfurt.
Takimi do të zhvillohet më 2 shtator, në orën 18:30, në stadiumin “PSG Campus” në Poissy.
Rusta do të ketë në krah edhe dy shqiptare të tjera në ekipin e arbitrimit. Jena Mala do të jetë njëra prej asistenteve, ndërsa Eglantina Pjetrushaj do të mbajë rolin e arbitres së katërt. Asistente tjetër do të jetë anglezja Nicoleta Bria.
Caktimi i Rustas në këtë përballje të nivelit të lartë europian është një tjetër vlerësim për arbitrimin shqiptar në arenën ndërkombëtare.
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