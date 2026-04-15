Xi: Marrëdhëniet kino-ruse mbeten të çmuara në kontekstin aktual ndërkombëtar
Presidenti i Kinës, Xi Jinping, ka vlerësuar marrëdhëniet mes Kinës dhe Rusisë si të çmuara në kontekstin aktual ndërkombëtar, duke theksuar rëndësinë strategjike të bashkëpunimit mes dy vendeve sipas AP.
Deklarata e tij vjen në një periudhë të karakterizuar nga tensione të larta globale, rivalitet i shtuar mes fuqive të mëdha dhe ndryshime të shpejta në arkitekturën gjeopolitike botërore.
Presidenti Xi theksoi se partneriteti mes Pekinit dhe Moskës është ndërtuar mbi një bazë të fortë besimi të ndërsjellë dhe interesash të përbashkëta strategjike.
“Kjo marrëdhënie ka arritur një nivel të qëndrueshëm dhe të pjekur, duke i rezistuar presioneve ndërkombëtare dhe duke kontribuar në stabilitetin rajonal dhe global”, shtoi ai.
Komentet e liderit kinez vijnë në një kohë kur vendet perëndimore, veçanërisht Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre, kanë shprehur shqetësime për afrimin gjithnjë e më të madh mes Kinës dhe Rusisë.
Ky bashkëpunim shihet nga Perëndimi si një sfidë ndaj rendit aktual ndërkombëtar, sidomos në sfondin e konflikteve të vazhdueshme dhe krizave të sigurisë në disa rajone të botës.
Kina, megjithatë, ka mbajtur një qëndrim të kujdesshëm dhe të balancuar, duke theksuar vazhdimisht nevojën për dialog, diplomaci dhe zgjidhje paqësore të mosmarrëveshjeve.
Pekini ka deklaruar se marrëdhëniet e tij me Moskën nuk janë të drejtuara kundër ndonjë pale të tretë, por synojnë forcimin e stabilitetit dhe zhvillimit ekonomik.
Nga ana tjetër, Russia e konsideron Kinën një partner strategjik kyç, veçanërisht në një kohë kur përballet me sanksione ekonomike dhe presione politike nga Perëndimi.
Bashkëpunimi mes dy vendeve është zgjeruar ndjeshëm në sektorë të ndryshëm, përfshirë energjinë, tregtinë, teknologjinë dhe bashkëpunimin ushtarak.
Analistët ndërkombëtarë vlerësojnë se forcimi i lidhjeve Kinë-Rusi mund të ndikojë ndjeshëm në balancat globale të fuqisë, duke krijuar një bosht të ri ndikimi që sfidon dominimin tradicional të Perëndimit. Megjithatë, ata paralajmërojnë se kjo mund të çojë në një polarizim më të madh të sistemit ndërkombëtar dhe në rritje të rivaliteteve gjeopolitike.
Në këtë kuadër, deklaratat e Xi Jinping shihen si pjesë e një strategjie më të gjerë të Kinës për të konsoliduar aleancat e saj, për të zgjeruar ndikimin global dhe për të luajtur një rol gjithnjë e më të rëndësishëm në formësimin e rendit të ri ndërkombëtar.
Ndërkohë, zhvillimet e ardhshme në marrëdhëniet Kinë-Rusi do të mbeten një faktor kyç për stabilitetin dhe ekuilibrat globalë./ /Ad.Ab./ a.jor.
