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MLB

Yankees–Red Sox në Bronx, 29 gusht 2026: Fried kthehet dhe lista e lëndimeve para dyfishtëses

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Në Yankee Stadium të Bronx, më 29 gusht 2026, u zhvillua një program dyfishtë mes New York Yankees dhe Boston Red Sox. Në ndeshjen hapëse paraqiteshin si startues J. Bennett (8-6, 3.49 ERA) për Boston dhe C. Rodón (4-2, 3.15 ERA) për New York, ndërsa pritej që Max Fried të rikthehej dhe të nisë ndeshjen e dytë të mbrëmjes.

Sipas Bleacher Report, lista e lëndimeve e paraqitur përfshinte emra të shumtë: C. Mead (hand, IL-10), G. Crochet (SP, shoulder, IL-60), I. Kiner-Falefa (forearm, IL-60), J. Oviedo (SP, elbow, IL-60), M. Yoshida (DH, hamstring, IL-10), R. Anthony (LF, wrist, IL-60), T. Story (SS, abdomen, IL-60), Z. Kelly (RP, elbow, IL-60), A. Judge (RF, rib, IL-60), G. Stanton (DH, calf, IL-60), K. Castro (RP, elbow, IL-60) dhe R. McMahon (TB, thumb, IL-10). Po ashtu u raportua se disa lojtarë po punonin për t’u rikthyer shpejt, ndërsa Clarke Schmidt dhe Ryan McMahon morën një lojë rehabi me Double-A Somerset dhe skuadra synonte aktivizimin e McMahon më 1 shtator.

Rekordet sezonale para ndeshjes tregonin Bostonin 73-61 dhe New Yorkun 76-58; Yankees hynin në ndeshje me një seri fitoreje prej 17 takimesh, ndërsa Red Sox kishin dy humbje radhazi. Statistikat e sezonit evidentuan forcë në picheing për New York dhe numër të lartë homerun-esh për Boston, çka parashikonte dy ndeshje të forta në fushë.

Ngjarjet në Bronx, përfshirë rikthimin e Fried dhe situatën e lojtarëve në listat e lëndimeve, u ndoqën nga tifozë dhe analizues; për informacionet e paraqitura në këtë përmbledhje u bazuam në Bleacher Report.

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