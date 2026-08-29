Miratohet marrëveshja 2.36 miliardë dollarëshe për stadiumin e Rays; hapja parashikohet për sezonin 2029
Komisjoni i rrethit Hillsborough miratoi marrëveshjen e stadiumit të Tampa Bay Rays me vlerë 2.36 miliardë dollarë, ndërsa Këshilli i Qytetit të Tampa-s e kishte miratuar projektin një ditë më parë. Stadiumi do të ndërtohet në kampusin Dale Mabry të Hillsborough College si pjesë e një zone me përdorime të përziera dhe do të ketë një kapacitet rreth 31,000 vendesh.
Siç raporton Bleacher Report, ekipi ka përcaktuar një grafik pune ku “përfundimi i rëndësishëm” parashikohet të arrihet në fund të vitit 2028, me një “përfundim final” në mars 2029, në mënyrë që objekti të jetë gati për ditën e hapjes së sezonit. Marrëveshja paraprake u finalizua në maj, ndërsa rendertimet e reja të stadiumit janë publikuar disa javë më vonë.
Rays luajnë në Tropicana Field të St. Petersburgut që nga viti 1998, ndërsa kontrata e tanishme skadon pas sezonit 2028; klubi mbetet në rrugën e duhur për të transferuar aktivitetin në stadiumin e ri në 2029. Bleacher Report vëren se ky kalendar vendos bazën për nisjen e sezonit në fushën e re.
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