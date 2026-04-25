Zbardhet dinamika e plagosjes me armë zjarri e 35-vjeçarit në Kurbin, shpallet në kërkim autori
Policia e Kurbinit ka zbardhur dinamikën e ngjarjes së ndodhur paraditen e së premtes, në fshatin Gurëz, Kurbin, ku mbeti i plagosur me armë zjarri 35-vjeçar Akil Tahiri banues në Fushë-Kuqe.
Autori i plagosjes i identifikuar si shtetasi F . C., alias F. S është shpallur në kërkim
Gjithashtu, u shpall në kërkim edhe një shtetas tjetër për moskallëzim krimi dhe është proceduar penalisht edhe mjeku roje i spitalit, për mosnjoftim të shërbimeve të Policisë.
“Shtetasi A. T. është konfliktuar, dyshohet për motive të dobëta, me shtetasin F. C., alias F. S., i cili dyshohet se ka plagosur 35-vjeçarin. Ndërsa shtetasi R. M., 26 vjeç, ka shoqëruar në spital 35-vjeçarin dhe më pas është larguar, duke braktisur automjetin me të cilin udhëtonte.
Po nga veprimet rezulton se, rreth orës 10:20, në spitalin e Laçit ka mbërritur i plagosur në këmbë me armë zjarri (pistoletë) 35-vjeçari dhe mjeku roje nuk ka njoftuar shërbimet e Policisë, por e ka dërguar për mjekim në Spitalin e Traumës, Tiranë.
Në përfundim të veprimeve të para hetimore, u bë shpallja në kërkim e shtetasve:
F. C., alias F. S., 40 vjeç, banues në fshatin Gorre, Kurbin, për veprat penale “Plagosje e rëndë me dashje” dhe “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”;
R. M., 26 vjeç, banues në të njëjtin fshat, për veprën penale “Moskallëzimi i krimit”.
Gjithashtu, u procedua penalisht në gjendje të lirë shtetasi A. I., 58 vjeç, banues në Kurbin, për veprën penale “Shpërdorimi i detyrës”, pasi nuk ka kryer detyrën e tij funksionale”, tha policia.
Vijon puna në bashkëpunim me Prokurorinë për dokumentimin e plotë ligjor të rastit.
