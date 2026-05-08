Zbardhet vrasja në Sarandë, shoqërohen disa persona! Policia sekuestron 3 automjete
Policia ka zbardhur detaje të reja nga vrasja e ndodhur në Sarandë ku humbi jetën 66-vjeçari Rexhep Ismaili, ku janë shoqëruar disa persona të dyshuar për përfshirje në ngjarje.
Sipas informacioneve zyrtare, Policia e Vlorës ka sekuestruar tre automjete që dyshohet se janë përdorur nga persona që kanë ndihmuar autorin të largohet nga vendi i ngjarjes.
Hetimet kanë dokumentuar plotësisht dinamikën e ngjarjes, ndërsa autoritetet bëjnë me dije se autori është identifikuar nga Forcat e Ndërhyrjes së Shpejtë dhe Policia e Vlorës dhe është shpallur në kërkim.
Ndërkohë, drejtori i Policisë së Vlorës, pritet të dalë në një konferencë për shtyp për të dhënë detaje më të plota mbi operacionin dhe ecurinë e hetimeve. Policia vijon kontrollet në terren për kapjen e autorit dhe zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.