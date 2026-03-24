Tiranë 7°C · Kthjellët 24 March 2026
S&P 500 6,556 ▼0.37%
DOW 46,124 ▼0.18%
NASDAQ 21,762 ▼0.84%
NAFTA 88.81 ▼3.83%
ARI 4,501 ▲2.24%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1596 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9129 EUR/ALL 95.6048 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4171 EUR/TRY 51.4069 EUR/JPY 183.92 EUR/CAD 1.5914
₿ CRYPTO
BTC $70,805 ▲ +0.16% ETH $2,162 ▲ +0.61% XRP $1.4171 ▼ -0.93% SOL $91.0300 ▼ -0.29%
24 Mar 2026
Video me simbolet kuqezi ‘fik’ katër shqiptarët. Serbët i prangosin: Reklamuan Shqipërinë e Madhe “Berishën mezi e morën në pyetje” Pentagoni do të dërgojë 3 000 parashutistë në LM Macron: Irani të angazhohet me mirëbesim në negociata Zelensky kërkon presion mbi Moskën pas valës së sulmeve ruse
Zelensky kërkon presion mbi Moskën pas valës së sulmeve ruse

· 2 min lexim

Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky bëri thirrje për më shumë presion mbi Moskën, pasi disa persona humbën jetën dhe dhjetëra të tjerë u plagosën në një valë sulmesh ruse në të gjithë vendin.

Zelensky tha sot se “shkalla e sulmeve tregon fuqimisht se Rusia nuk ka ndërmend ta përfundojë vërtet këtë luftë”.

Një seri sulmesh ajrore ruse gjatë natës u pasuan nga sulme me dronë gjatë ditës, përfshirë qendrën historike të qytetit perëndimor të Lvivit.

Kryebashkiaku Andrii Sadovyi tha se 26 persona po trajtohen në spitale pas sulmeve me dronë rusë.

Ai raportoi sulme në disa pjesë të qytetit, duke vënë në dukje se një ndërtesë banimi u godit dy herë.

Qyteti i vjetër i Lvivit është një Vend i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s dhe u shtua në listën e vendeve të rrezikuara në vitin 2023 për shkak të pushtimit rus, i cili ka vazhduar për më shumë se katër vjet.

Zelensky tha se një zjarr shpërtheu në Kishën e Shën Andreas, historia e së cilës daton që nga fillimi i shekullit XVII.

”Dy persona u vranë në një sulm në qendër të Ivano-Frankivskut”, shkroi guvernatorja Svitlana Onishchuk në Telegram.

Katër të tjerë u plagosën, përfshirë një fëmijë, ndërsa një sulm i veçantë në Vinnytsia la një të vdekur dhe 13 të plagosur sipas Guvernatores Nataliya Zabolotna.

”Sulmet e fundit erdhën pasi sulmet ajrore ruse gjatë natës lanë katër persona të vdekur dhe dhjetëra të plagosur në të gjithë vendin”, tha Zelensky.

”Rusia vazhdon të synojë furnizimin me energji të Ukrainës”, shtoi ai./ a.jor.

Lexo Gjithashtu