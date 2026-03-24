Zelensky kërkon presion mbi Moskën pas valës së sulmeve ruse
Presidenti ukrainas, Volodymyr Zelensky bëri thirrje për më shumë presion mbi Moskën, pasi disa persona humbën jetën dhe dhjetëra të tjerë u plagosën në një valë sulmesh ruse në të gjithë vendin.
Zelensky tha sot se “shkalla e sulmeve tregon fuqimisht se Rusia nuk ka ndërmend ta përfundojë vërtet këtë luftë”.
Një seri sulmesh ajrore ruse gjatë natës u pasuan nga sulme me dronë gjatë ditës, përfshirë qendrën historike të qytetit perëndimor të Lvivit.
Kryebashkiaku Andrii Sadovyi tha se 26 persona po trajtohen në spitale pas sulmeve me dronë rusë.
Ai raportoi sulme në disa pjesë të qytetit, duke vënë në dukje se një ndërtesë banimi u godit dy herë.
Qyteti i vjetër i Lvivit është një Vend i Trashëgimisë Botërore të UNESCO-s dhe u shtua në listën e vendeve të rrezikuara në vitin 2023 për shkak të pushtimit rus, i cili ka vazhduar për më shumë se katër vjet.
Zelensky tha se një zjarr shpërtheu në Kishën e Shën Andreas, historia e së cilës daton që nga fillimi i shekullit XVII.
”Dy persona u vranë në një sulm në qendër të Ivano-Frankivskut”, shkroi guvernatorja Svitlana Onishchuk në Telegram.
Katër të tjerë u plagosën, përfshirë një fëmijë, ndërsa një sulm i veçantë në Vinnytsia la një të vdekur dhe 13 të plagosur sipas Guvernatores Nataliya Zabolotna.
”Sulmet e fundit erdhën pasi sulmet ajrore ruse gjatë natës lanë katër persona të vdekur dhe dhjetëra të plagosur në të gjithë vendin”, tha Zelensky.
”Rusia vazhdon të synojë furnizimin me energji të Ukrainës”, shtoi ai./ a.jor.
