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Bota

Zelenskyy u kërkon ligjvënësve të mbështesin shkarkimin e Prokurorit të Përgjithshëm

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Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskyy tha të hënën se po u kërkonte ligjvënësve të mbështesin shkarkimin e prokurorit të përgjithshëm të Ukrainës pa vonesë.

Prokurori i Përgjithshëm Ruslan Kravchenko dha dorëheqjen pasi hetuesit përdorën shkallë për të bastisur zyrën e tij në lidhje me një skandal të madh korrupsioni. Ruslan Kravchenko dha dorëheqjen nga posti i tij pas akuzave se disa nga zyrtarët e tij ishin të përfshirë në pastrim parash në shkallë të gjerë.

U pretendua se ata morën para në dorë për të mbrojtur qendrat e thirrjeve të përfshira në mashtrime të paligjshme telefonike.

Kravchenko, i cili mohon të ketë bërë ndonjë shkelje, la punën e tij pasi u takua me Zelenskyy-n. Presidenti i Ukrainës foli gjithashtu me krerët e Nabu dhe Sapo, dy agjencitë antikorrupsion që kanë zbuluar një skemë të gjerë kriminale që përfshin zyrtarë qeveritarë.

Zelenskyy e përshkroi bisedën e tij me Kravchenkon si “mjaft të gjatë” dhe tha: “Jam i sigurt që e kuptoni se çfarë diskutuam.” Letra e dorëheqjes së prokurorit do t’i dërgohet parlamentit të Ukrainës, Verkhovna Rada.

Kravchenko është anëtari më i fundit i rrethit të ngushtë të Zelenskyy-t që lidhet me korrupsionin. Akuzat përfshijnë të ashtuquajturat qendra thirrjesh që veprojnë në Ukrainë. Punonjësit paraqiten si banka, agjenci të zbatimit të ligjit ose këshilltarë investimesh dhe i bindin viktimat të transferojnë fonde në llogari ose portofolet kripto nën kontrollin e tyre.

Në shënjestër përfshihen ukrainas, rusë dhe qytetarë të BE-së. Sipas Nabu-së, një zyrtar i lartë brenda zyrës së prokurorit të përgjithshëm mbrojti rrjetin kriminal dhe e ndihmoi atë të pastronte asetet e tij.

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