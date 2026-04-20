EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
20 Apr 2026
“Zëvendëskryeministrin, MPJ-në dhe tri ministri të tjera”, Kurti: Abdixhiku refuzoi ofertat tona për bashkëqeverisje

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka bërë të ditur se përpjekjet për arritjen e një marrëveshjeje për bashkëqeverisje me Lidhjen Demokratike të Kosovës kanë përfunduar pa sukses, pas takimit të fundit me kryetarin e saj, Lumir Abdixhiku.

Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, ka bërë të ditur se përpjekjet për arritjen e një marrëveshjeje për bashkëqeverisje me Lidhjen Demokratike të Kosovës kanë përfunduar pa sukses, pas takimit të fundit me kryetarin e saj, Lumir Abdixhiku. “E përfunduam takimin e radhës me Abdixhikun, të cilin e falënderova për bashkëpunimin, por më duhet të them se bisedimet rezultuan të pasuksesshme. Kryeministri gjithashtu bëri të ditur se kishte tentuar një marrëveshje të tillë që më herët, duke i dërguar një letër Abdixhikut një vit më parë për të formuar një koalicion, por që kjo nuk ishte realizuar.

Kurti deklaroi se gjatë bisedimeve ka pasur oferta konkrete nga ana e tij, por që ato nuk janë pranuar nga LDK. Asnjëra nga ofertat tona nuk u pranua. Ai paralajmëroi se vendi mund të shkojë drejt zgjedhjeve të reja, të cilat i cilësoi si të panevojshme dhe me kosto të lartë.

Sipas tij, një nga propozimet kryesore ka qenë pozita e zëvendëskryeministrit, Ministrinë e Punëve të Jashtme si dhe tri ministri të tjera. Fillimisht ne ofruam që LDK në bashkëqeverisje me LVV ta ketë zëvendëskryeministrin, ministrinë e MPJ-së dhe tri ministri të tjera. Sipas tij, zgjedhjet mund t’i kushtojnë buxhetit të Kosovës rreth 10 milionë euro dhe nuk pritet të sjellin ndryshime të mëdha në rezultat, duke lënë të hapur mundësinë e një ngërçi institucional për shkak të mungesës së kuorumit në Kuvend. Në vijim, fokusi mbetet te reagimet zyrtare dhe te hapat që mund të pasojnë në planin institucional.

