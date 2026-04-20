20 April 2026
S&P 500 7,100 ▼0.37%
DOW 49,363 ▼0.17%
NASDAQ 24,334 ▼0.55%
NAFTA 87.52 ▲5.97%
ARI 4,815 ▼1.32%
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
BTC $75,488 ▼ -0.18% ETH $2,308 ▼ -0.62% XRP $1.4298 ▲ +0.26% SOL $85.6700 ▼ -0.52%
S&P 500 7,100 ▼0.37 % DOW 49,363 ▼0.17 % NASDAQ 24,334 ▼0.55 % NAFTA 87.52 ▲5.97 % ARI 4,815 ▼1.32 % S&P 500 7,100 ▼0.37 % DOW 49,363 ▼0.17 % NASDAQ 24,334 ▼0.55 % NAFTA 87.52 ▲5.97 % ARI 4,815 ▼1.32 %
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123 EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
20 Apr 2026
Zgjedhjet në Bullgari, Kuvendi i Shqipërisë vëzhgon procesin përmes misionit të PABSEC

Bullgari iu drejtua këtë të diel kutive të votimit për zgjedhjet parlamentare, një proces që është ndjekur nga afër edhe nga përfaqësues të lartë të Kuvendit të Shqipërisë. Briseida Çakërri, në cilësinë e Kryetares së delegacionit të përhershëm të Kuvendit në Asamblenë Parlamentare të Bashkëpunimit Ekonomik të Detit të Zi (PABSEC), ishte pjesë e misionit ndërkombëtar të vëzhguesve.

E ftuar zyrtarisht për të monitoruar këtë proces, Çakërri u bë pjesë e një përpjekjeje të gjerë rajonale për të garantuar transparencën dhe legjitimitetin e zgjedhjeve në një prej vendeve partnere të organizatës.

Monitorimi në terren dhe bashkëpunimi rajonal

Gjatë ditës së zgjedhjeve, misioni vëzhgues u fokusua në verifikimin e standardeve teknike dhe procedurale në disa qendra votimi. Çakërri e zhvilloi këtë aktivitet në koordinim të ngushtë me kolegë nga vendet e rajonit, duke dëshmuar rëndësinë e diplomacisë parlamentare në ruajtjen e stabilitetit demokratik.

“Znj. Çakërri, së bashku me kryetarin e delegacionit të përhershëm të Parlamentit të Gjeorgjisë në PABSEC, z. Irakli Mezurnishvili, vizituan disa qendra votimi, duke ndjekur nga afër të gjitha fazat e procesit, nga hapja e kutive deri te menaxhimin i fluksit të votuesve,” bëhet e ditur përmes një njoftimi nga Kuvendi i Shqipërisë.

Për Kuvendin e Shqipërisë, prania në Bullgari nuk është vetëm një detyrim protokolli, por një shprehje e angazhimit aktiv për forcimin e standardeve demokratike në të gjithë hapësirën e Bashkëpunimit Ekonomik të Detit të Zi, si dhe intensifikimin e bashkëpunimit ndërparlamentar.

