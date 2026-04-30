Zgjidhet formacioni më i mirë i javës në Champions League (foto) Lojtari më i mirë? Ousmane Dembele
UEFA ka publikuar formacionin më të mirë të ndeshjeve të para gjysmëfinale në Champions League. Dominon PSG me 4 lojtarë, duke nisur nga treshja e mësfushës, Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha dhe Joao Neves. Në sulm është Ousmane Dembele, i cili po ashtu është zgjedhur si “Lojtari më i mirë i javës”.
Pastaj vjen Bayern Munich me 3 lojtarë, duke nisur nga mbrojtja me Dayot Upamecano, si dhe dy yjet e sulmit, Michael Olise dhe Luis Diaz.
Dy gjysmëfinalistet e tjera kanë secila nga dy lojtarë. Atletico ka Antoine Griezmann dhe Marc Pubill. Arsenal prezantohet me David Raya dhe William Saliba.
