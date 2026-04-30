Tiranë 15°C · Vranët 30 April 2026
S&P 500 7,176 ▲0.56%
DOW 49,598 ▲1.51%
NASDAQ 24,729 ▲0.23%
NAFTA 104.44 ▼2.28%
ARI 4,619 ▲1.26%
EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989
BTC $76,377 ▲ +0.68% ETH $2,263 ▼ -0.49% XRP $1.3674 ▲ +0.28% SOL $83.2400 ▲ +0.06%
30 Apr 2026
Rosalía, Kantautorja Ndërkombëtare e Vitit në çmimet Ivor Novello 2026 Partizani shkarkon Oltijon Kërnajën tre javë para përfundimit të sezonit Çiftit nga Maqedonia i sekuestrohen 35 mijë dollarë australianë në Aeroportin e Shkupit “Vjosa Osmani do ta rrezikojë LDK-në”, Molliqaj: Rikthimi mund të sjellë përçarje brenda partisë Kuvendi shqyrton vendimet e Kushtetueses, Këshilli për Legjislacionin cakton relatorët
Champions League

Zgjidhet formacioni më i mirë i javës në Champions League (foto) Lojtari më i mirë? Ousmane Dembele

UEFA ka publikuar formacionin më të mirë të ndeshjeve të para gjysmëfinale në Champions League. Dominon PSG me 4 lojtarë, duke nisur nga treshja e mësfushës, Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha dhe Joao Neves. Në sulm është Ousmane Dembele, i cili po ashtu është zgjedhur si “Lojtari më i mirë i javës”.

Pastaj vjen Bayern Munich me 3 lojtarë, duke nisur nga mbrojtja me Dayot Upamecano, si dhe dy yjet e sulmit, Michael Olise dhe Luis Diaz.

Dy gjysmëfinalistet e tjera kanë secila nga dy lojtarë. Atletico ka Antoine Griezmann dhe Marc Pubill. Arsenal prezantohet me David Raya dhe William Saliba.

