Zgjoheni dhe pini vetëm kafe? Mbase keni kaluar në stres kronik pa e kuptuar
Që në fëmijëri, shumica prej nesh kemi dëgjuar të njëjtën këshillë: mëngjesi është vakti më i rëndësishëm i ditës. Ai na siguron energjinë e nevojshme për të përballuar angazhimet e ditës dhe mund të na ndihmojë të shmangim ushqimet e tepërta mes vakteve. Megjithatë, jo të gjithë zgjohen me oreks dhe, sipas ekspertëve, mungesa e urisë në orët e para të ditës mund të lidhet me disa faktorë. Dietologia Natalie Burrows shpjegon se pyetja kryesore është pse një person nuk ndien uri brenda dy orëve të para pas zgjimit. Një nga arsyet e zakonshme është kafeja, pasi shumë njerëz e konsumojnë menjëherë sapo zgjohen dhe më pas ndihen sikur nuk kanë nevojë për ushqim. Kafeina nuk i siguron trupit energji në kuptimin ushqyes, por stimulon trurin dhe krijon një ndjesi të përkohshme vigjilence. Edhe shmangia e mëngjesit për të humbur peshë mund të mos japë rezultatin e dëshiruar. Ekspertët rekomandojnë që, për ata që synojnë rënien në peshë, vakti i parë të përbëjë rreth 20-30% të marrjes ditore të energjisë. Në varësi të nevojave individuale, kjo mund të jetë afërsisht 500-750 kalori për burrat dhe 400-600 kalori për gratë. Mëngjesi dhe shëndeti mendor Studimet e cituara nga ekspertët sugjerojnë se edhe koha kur konsumojmë mëngjesin mund të ketë rëndësi. Konsumimi i vaktit të parë para orës 09:00 është lidhur me një rrezik më të ulët për probleme të humorit dhe depresion. Personat që raportuan se hanin mëngjes pas orës 09:00 kishin 28% më shumë gjasa të shfaqnin humor të ulët ose probleme të shëndetit mendor, ndërsa edhe anashkalimi i plotë i mëngjesit u shoqërua me efekte të ngjashme negative. Për personat që e kanë të vështirë të hanë herët, Burrows këshillon që fillimisht të rregullohet ritmi cirkadian. Një mënyrë e thjeshtë është ekspozimi ndaj dritës së diellit brenda 30 minutave nga zgjimi, së bashku me gjumin e mjaftueshëm. Çfarë lidhjeje ka mungesa e oreksit me stresin? Gjatë gjumit, trupi ndodhet në një gjendje natyrale agjërimi dhe përdor rezervat e glukozës në mëlçi për të mbajtur nivelin e sheqerit në gjak të qëndrueshëm. Kur këto rezerva pakësohen, gjëndrat mbiveshkore çlirojnë kortizol, i cili ndihmon trupin të prodhojë glukozë të re. Melatonina, hormoni që lidhet me gjumin, dhe kortizoli funksionojnë në mënyrë të kundërt: ndërsa niveli i melatoninës bie pas zgjimit, kortizoli rritet. Sipas dietologes Cara Rose, mund të duhen një ose dy orë që melatonina të ulet mjaftueshëm dhe ushqimi të fillojë të duket tërheqës. Megjithatë, mungesa e oreksit në mëngjes mund të jetë edhe një sinjal i stresit kronik. Kur trupi qëndron për një kohë të gjatë nën ndikimin e kortizolit, mund të përshtatet me këtë gjendje. Stresi kronik është lidhur me një rrezik më të lartë për sëmundje kardiovaskulare, goditje në tru dhe depresion. Si ta riktheni gradualisht oreksin? Nëse stresi është një nga arsyet e mungesës së oreksit, ekspertët sugjerojnë të fillohet me hapa të vegjël. Burrows rekomandon një mëngjes të vogël dhe shmangien e kafeinës në fillim, në mënyrë që organizmi dhe sistemi nervor të rikthehen gradualisht në një ritëm më të qetë. Teknika të tilla si frymëmarrja e thellë ose “box breathing” mund të ndihmojnë gjithashtu në uljen e stresit dhe në qetësimin e reagimit “lufto ose ik” të organizmit. Nga ana tjetër, mungesa e urisë në mëngjes nuk është domosdoshmërisht problem. Nëse pjesa tjetër e ushqyerjes është e ekuilibruar dhe ndjek parimet e dietës mesdhetare, të pasur me fibra, yndyra të shëndetshme dhe proteina, tretja më e ngadaltë mund të zgjasë ndjesinë e ngopjes dhe të ulë natyrshëm urinë në orët e para të ditës. Nëse mungesa e oreksit është e vazhdueshme ose shoqërohet me humbje të pashpjegueshme në peshë, lodhje, ankth apo simptoma të tjera, është e rëndësishme të konsultoheni me një mjek ose profesionist të ushqyerjes për të përcaktuar shkakun. 3 “F”-të që duhet të kesh në pjatë për shëndetin e sistemit tretës 25 Gusht, 12:57 Gjithçka nis me një “gënjeshtër”: Ja ç’mund të ndryshojë realisht kur i flisni ndryshe vetes 21 Gusht, 19:19 Po kërkon punë? Këto 8 shprehje në njoftim mund të jenë shenja të këqija 21 Gusht, 11:47 Sauna për lëkurë më të bukur? Po, por vetëm nëse nuk e bëni këtë gabim 20 Gusht, 23:25 6 shenja që mund të tregojnë se trupi juaj ka nevojë për më shumë magnez 18 Gusht, 19:21 7 shenja që trupi juaj po merr shumë pak dritë dielli 18 Gusht, 10:58
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