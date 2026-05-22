Zielinski vë në “peshore” titullin pas 33 vitesh me Napolin dhe atë tek Interi
Piotr Zielinski, mesfushori i Interit, foli mbi sezonin e ardhshëm në një intervistë për “SportMediaset”: “Të përpiqemi të shkojmë sa më larg, Champions League do të jetë padyshim një nga objektivat. Dua të jap edhe më shumë, të gjithë duhet ta rrisim nivelin për të arritur rezultate edhe më të mira”.
Polaku komentoi edhe batutat “virale” të Thuram ndaj tij: “I marr me buzëqeshje, ai është numri një. Atmosfera mes nesh është diçka shumë e bukur. Kemi parë edhe pankartat, shumë njerëz kur më shohin më thonë: Vëlla, po ti je polak. Është diçka simpatike. Grupi është fantastik, kjo shihet edhe në fushë dhe të kalosh kohë me ta është kënaqësi”.
Më pas Zielinski krahasoi titullin e fituar me Napolin dhe atë me Interin: “Te Napoli e fituam pas 33 vitesh, kishte një pritje shumë të gjatë… Të dy titujt kanë qenë specialë. Të fitosh është gjithmonë bukur dhe shpresoj t’i përjetoj të njëjtat emocione edhe sezonin e ardhshëm”.
Për festat e titujve shtoi: “Ka qenë festë fantastike. Mund të them se si këtu, ashtu edhe te Napoli kemi festuar shumë mirë. Të gjithë ishin shumë të lumtur dhe të shfrenuar”.
