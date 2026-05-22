EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.3662 EUR/MKD 61.6974 EUR/RSD 117.4178 EUR/TRY 53.0567 EUR/JPY 184.67 EUR/CAD 1.5988
BTC $77,453 ▲ +0.2% ETH $2,132 ▲ +0.61% XRP $1.3635 ▼ -0.17% SOL $87.5500 ▲ +2.03%
Capello për zonën Champions: Roma dhe Milani e kanë fatin në dorën e tyre, por kujdes surprizat!

Fabio Capello analizoi garën për një vend në Champions në Serie A, duke u ndalur veçanërisht te Roma, skuadër që e ka drejtuar edhe në të kaluarën. Në një intervistë për “Il Messaggero”, ai deklaroi: “Java e fundit ka gjithmonë kurthet e saj, duhet të llogariten edhe surprizat e mundshme. Roma e ka fatin në dorën e saj, por nuk duhet t’i besohet Veronës së rënë nga kategoria. Ndalohet të shpërqendrohesh. Historia është plot me ndeshje që dukeshin të lehta dhe përfunduan ndryshe”.

Më pas Capello foli edhe për rivalët e tjerë: “Edhe Milani në letër e ka kualifikimin në dorën e vet. Como përballet me Cremonese, që do të tentojë të fitojë me çdo kusht për të shpëtuar, edhe pse nuk varet vetëm nga ajo. Juventusi ka derbin, që është një histori më vete. Situata e bardhezinjve është më e komplikuara, të paktën në letër”.

Duke folur për finalen e Champions-it mes PSG dhe Arsenalit, shtoi: “Për nga cilësia teknike nuk ka histori, PSG është dukshëm superiore. Arsenali ka shumë entuziazëm dhe organizim mbrojtës që mund ta mbajë të hapur sfidën”.

Në fund u ndal edhe te kriza e futbollit italian: “Për të rinjtë flitet shumë, por e vërteta është se gjithçka varet nga trajneri, jo nga rregullat. Skuadrat e dyta nuk më kanë bindur kurrë. Është eksperienca larg shtëpisë që të bën të rritesh, duke ndryshuar qytet dhe zakone. Ne kemi humbur aftësinë për të luajtur shpejt”.

